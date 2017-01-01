Лев Третьяков: Главный приоритет сегодня — безопасность граждан» Руководитель МКУ анонсирует набор новых ловцов и проверку хозяев собак

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Фото: Виктор Михалев

Новоназначенный руководитель МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» Лев Третьяков рассказал о задачах возглаляемой им службы в свете событий прошлой недели. Напомним, что группа детей в микрорайоне Висим была атакована стаей бродячих собак.

— Откуда были собаки, искусавшие ребёнка?

— Это должно установить следствие. Обнаруженные собаки со следами крови по виду — безнадзорные. В то же время женщина, которая их содержала, говорит, что это её собаки. Следствие здесь разберётся. Есть свидетельские показания, что вроде бы собаки были с ошейниками.

— Какие оперативные действия МКУ будет проводить сейчас?

— На самом деле они уже проводятся. Безопасность горожан — для нас главный приоритет. Поэтому увеличивается отлов, идёт набор бригад ловцов. Персонал с лета немножко поразбежался. Поэтому мы нанимаем новых ловцов, возможно, будем привлекать подрядчиков со стороны. Наша задача — усилить отлов, чтобы острые проблемы по городу снять. Эти точки, где бегают большие стаи, в том числе биркованых собак, нам понятны. Их численность необходимо снижать — это главный приоритет.

— Будут ли привлекать к ответственности людей, которые не следят за своими собаками?

— Везде, где есть собаки на свободном выгуле и у нас есть чёткие факты, что они принадлежат конкретным людям, везде мы будем привлекать хозяев к ответственности. Сейчас порядка семи дел направлены в управление экологии на рассмотрение. Буквально вчера пришли люди, у которых поймали собаку, и говорят: это наша собака. Им заявлено, что они должны составить заявление по нарушению правил выгула собак. На них будет заведено административное дело.

Сейчас начнём проверять людей, которым собаки возвращались по договорам на выдачу. Пойдём, чтобы спросить: а где твои собаки? И если её нет — значит, она убежала или гуляет без тебя. А значит, хозяин виноват.

Договоров, по которым мы будем вести проверки, сотни.

— А если это действительно сбежавшая собака?

— В соответствии с Гражданским кодексом, у нас каждый собственник несёт бремя содержания своего имущества. Если мы ловим собаку и устанавливаем её связь с хозяином, нас не очень будет волновать, сбежала она или её выкинули. Хозяин получит свой протокол.

— Вы говорите об усилении мер. Позволяет ли финансирование сделать всё намеченное?

— Администрация города работает над этим. У нас не всё завязано с финансированием — многое ведь зависит от организации работ. У нас ловцы штатные. У них зарплата не сдельная. Они должны работать качественно. Мы их должны направить по адресу, а там они свои обязанности должны выполнить классно и качественно.

— Почему раньше не усилили отлов, ведь эти случаи нападений — не первые?

— Создаёте такую картину, будто случаев нападения собак было неисчислимое количество. На самом деле отлов был усилен с лета. Если обычно мы отлавливаем 220—250 голов в месяц, то в летние месяцы ловим до 350. Было 12 ловцов. Затем численность работников снизилась. Люди просто устали. Профессии ловца попросту не существует. У нас нет кадрового резерва. На ловцов никого не учат. Несмотря на то что они получают не такую уж и маленькую зарплату — больше 20 тыс. руб., но это адская работа — лазить по помойкам и гаражам, по логам и извлекать оттуда собак. Люди все перекусанные, травмированные, поэтому от этого отлова устали и начали увольняться. Сейчас мы дополнительно набираем людей, чтобы вернуть численность службы в штатный объём. У нас как минимум пять бригад по городу будут ездить. Может, ещё кого-то по контракту поищем.

— Будут ли рейды с полицией?

— Они проводятся. Вот, в четверг, 28 ноября, в районе улиц КИМ и Ивановской проводился отлов бригадой ловцов. Люди вызвали ЧОП. Мы на протяжении двух часов с ним бодались. Нам говорят: вы собак уничтожаете. Мы в ответ: мы собак вывозим. Пока не пришёл участковый, мы не могли выполнять свою работу. Такое происходит достаточно часто. Поэтому полиция часто нам помогает в работе.

— Есть ли положительный опыт других городов, который мы можем использовать?

— Есть закон, в котором сказано, что должен проводиться отлов безнадзорных животных. Затем собаки выдаются хозяевам. Собаки должны содержаться на территории хозяина, под надзором. Есть второй вариант — агрессивные собаки содержатся в приюте до конца жизни.

— Сколько безнадзорных собак в Перми сейчас? Достаточно ли двенадати человек для работы с ними?

— Учёные говорят, что в Перми сейчас около 4300 безнадзорных собак. У нас нет задачи набрать большой штат для работы с ними. Необходимо грамотно распорядиться имеющимися ресурсами. Мы знаем, где находятся основные стаи. Часть собак там чипованые, то есть уже стерилизованные. Наука нам говорит, что достаточно их проредить. Оптимальный, безопасный состав стаи — четыре собаки.

В материале использованы ответы Льва Третьякова в ходе пресс-подхода руководителя