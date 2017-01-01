Экологи и зоозащитники насчитали в Перми 4300 бездомных собак Количество беспризорных животных в городе растёт

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Ирина Молокотина

В Перми насчитывается примерно 4,3 тыс. бездомных собак «плюс-минус 300 особей». Об этом сообщил заведующий лабораторией экологии и охраны природы ПГНИУ Дмитрий Андреев во время заседания круглого стола по вопросам обращения с безнадзорными животными, состоявшегося 6 ноября в региональном штабе ОНФ.

По его словам, исследование популяции проводилось с ноября 2018 года по июнь 2019 года. Больше всего бездомных собак зафиксировано в Нижней Курье, Закамске, Владимирском, Нагорном и Висиме. Меньше всего — в микрорайонах Крохалева, Железнодорожном.



По функциональному делению наибольшая «плотность» собак — в промышленно-складских территориях — 47 особей на 1 кв. км, меньше всего — в центре города — три особи на 1 кв. км.



При этом, по словам заместителя начальника управления по экологии и природопользованию администрации Перми Льва Третьякова, в этом году отловлено 2,3 тыс. особей, что «уже выше, чем по итогам всего прошлого года».



Специалисты не могут точно определить причину увеличения популяции бездомных собак на территории города. Одна из версий — их завозят сюда из муниципалитетов и таким образом избавляются, сообщил Лев Третьяков.



Отметим, что на сегодняшний день в городе работают два муниципальных приюта — на Соликамской, 271 (там содержатся 420 собак) и на Пензенской, 72 (примерно 500 собак). Кроме того, строится приют на Верхнемуллинской, 106а (рассчитан на 350 собак).



Специалисты опасаются, что в следующем году численность популяции беспризорных собак может увеличиться, так как с 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон №498, по которому муниципалитеты после отлова собак должны их стерилизовать, но затем отпустить «в естественную среду обитания».

Вчера пермские СМИ сообщили, что СУ СКР по Пермскому краю предъявило обвинение в халатности руководителю МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» Игорю Сафонову.

По версии следствия, руковдитель проявил бездействие, которое повлекло смерть 87-летней жительницы Перми, погибшей, по предварительным данным, от укусов стаи бродячих собак. Пенсионерка вышла из дома и пропала 14 октября, спустя сутки её останки и фрагменты одежды были найдены в логу.

Жители района, в котором проживала пенсионерка, сообщали чиновникам о стаях агрессивных беспризорных собак, однако надлежащих мер к их поимке и изоляции в специальном центре предпринято не было.