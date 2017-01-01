Назначен новый руководитель МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» Им стал Лев Третьяков

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Лев Третьяков

Фото: Facebook

Заместитель начальника городского Управления по экологии и природопользованию, начальник отдела городской среды и природопользования Лев Третьяков назначен на должность исполняющего обязанности директора МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек».

Это «Новому компаньону» подтвердил новоназначенный руководитель. По его словам, сейчас перед ним «вся полнота задач и нет ограничения по срокам работы».

Напомним, что 29 ноября, после нападения бродячих собак на детей, глава Перми Дмитрий Самойлов уволил директора МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» Игоря Сафонова. Об этом мэр сообщил в своём Instagram.

Вечером 29 ноября в Мотовилихинском районе, когда дети катались с горки в логу, на 7-летнего ребёнка набросилась стая бездомных собак. Прохожий мужчина отогнал собак и вызвал скорую помощь. В настоящее время ребёнок находится в больнице: причинён тяжкий вред здоровью мальчика.

По факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек», повлёкшему по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело.

Следователи уже провели осмотр места происшествия. Сейчас проводятся обыск и выемка документации в муниципальном учреждении, комплекс иных неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также лиц, виновных в произошедшем. Расследование уголовного дела продолжается.