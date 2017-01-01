В Перми из-за нападения собак на ребёнка возбудили уголовное дело Сотрудников службы по регулированию численности безнадзорных животных подозревают в халатности

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба краевого СКР, вечером 29 ноября в Мотовилихинском районе, когда дети катались с горки в логу, на 7-летнего ребёнка набросилась стая бездомных собак. Прохожий мужчина отогнал собак и вызвал скорую помощь. В настоящее время ребёнок находится в больнице: причинён тяжкий вред здоровью мальчика.

По факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек», повлёкшему по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело.

Следователи уже провели осмотр места происшествия. Сейчас проводятся обыск и выемка документации в муниципальном учреждении, комплекс иных неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также лиц, виновных в произошедшем. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что вчера после нападения бродячих собак на детей глава Перми Дмитрий Самойлов уволил директора МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» Игоря Сафонова. Об этом мэр сообщил в своём Instagram.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— По данным службы по отлову безнадзорных животных, в ноябре планово бригада ловцов выезжала туда восемь раз, три собаки было отловлено. Сегодняшние события показывают, что такой подход не обеспечивает безопасность пермяков, кратно увеличиваем количество ловцов, усиливаем патрулирование, взаимодействие с ТОСами. Директор МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» с сегодняшнего дня уволен. Мой зам Игорь Субботин будет лично отвечать за организацию отлова безнадзорных собак.

Также глава города сообщил, что попросил главврача больницы взять под личный контроль состояние ребёнка. Семье пострадавшего мальчика будет оказана вся необходимая помощь, в том числе психологическая и материальная.