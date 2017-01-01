Дмитрий Самойлов уволил директора «Службы по регулированию численности безнадзорных собак» из-за нападения животных на детей



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Глава Перми Дмитрий Самойлов уволил директора МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» Игоря Сафонова из-за нападения бродячих собак на детей в микрорайоне Висим. Об этом мэр сообщил в своём Instagram.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Сегодня стая собак в частном секторе Висима напала на трёх мальчиков, которые в логу катались с горки. Один из них в тяжелом состоянии доставлен в краевую детскую клиническую больницу. Попросил главврача больницы взять под личный контроль состояние ребенка, семье пострадавшего мальчика будет оказана вся необходимая помощь, в том числе психологическая и материальная.

Съездил на место, по данным службы по отлову безнадзорных животных, в ноябре планово бригада ловцов выезжала туда восемь раз, три собаки было отловлено. Сегодняшние события показывают, что такой подход не обеспечивает безопасность пермяков, кратно увеличиваем количество ловцов, усиливаем патрулирование, взаимодействие с ТОСами. Директор МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» с сегодняшнего дня уволен. Мой зам Игорь Субботин будет лично отвечать за организацию отлова безнадзорных собак.