Анатолий Красноборов сохранил пост главы Ильинского района

Твитнуть Поделиться Поделиться

На состоявшемся сегодня, 2 декабря, заседании думы Ильинского городского округа депутаты поддержали Анатолия Красноборова на посту главы территории. «За» проголосовали 13 человек из 17 депутатов.

В конкурсе по отбору главы приняли участие три человека: экс-глава администрации Чёрмозского городского поселения Фидаиль Биктагиров, руководитель аппарата Ильинского района Николай Пепеляев и собственно Анатолий Красноборов. Во второй тур кроме Красноборова вышел также Биктагиров.



Напомним, поселения Ильинского района зимой 2019 года объединились в городской округ. Анатолий Красноборов руководит территорией с марта 2011 года.



До конца января в Пермском крае выберут глав 25 территорий. 28 ноября дума Верещагинского городского округа поддержала действующего главу Сергея Кондратьева.