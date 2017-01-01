Верещагинский городской округ возглавил Сергей Кондратьев



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На состоявшемся сегодня, 28 ноября, заседании думы Верещагинского городского округа избран глава муниципалитета. Им стал глава Верещагинского района с марта 2011 года Сергей Кондратьев.

Его кандидатуру поддержали 13 депутатов думы.

Вторым претендентом на пост главы новосозданного округа был экс-председатель Земского собрания Сергей Тунёв.

В Верещагинском городском округе срок подачи документов на конкурс закончился 6 ноября.

Напомним, до конца года в Пермском крае пройдут конкурсы по выбору глав в 20 территориях, а в январе 2020-го — ещё в шести округах Коми округа и Уинском муниципальном округе.











