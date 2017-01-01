Закончился срок подачи документов на конкурс по отбору глав в семи территориях

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Больше всех заявок — сразу восемь — в Куеде. Явного фаворита, по данным «Нового компаньона», пока нет.

В Добрянке, напротив, с высокой долей вероятности ставка будет сделана на действующего главу Константина Лызова.



В Ильинском и Верещагинском городских округах срок подачи документов закончился 6 ноября. На пост главы Ильинского претендуют три человека: экс-глава администрации Чёрмозского городского поселения Фидаиль Биктагиров, руководитель аппарата Ильинского района Николай Пепеляев и действующий глава территории Анатолий Красноборов. В Верещагино — всего две заявки: от главы района Сергея Кондратьева и экс-председателя Земского собрания Сергея Тунеёа.



В Октябрьском заявиться на участие в конкурсе можно было до 5 ноября. И этим правом воспользовались три человека: действующий глава Георгий Позжаев, директор ООО «Октябрьский водоканал» Михаил Волков и предприниматель Надежда Сафанаева.



Во всех этих территориях, скорее всего, власть останется прежней.



В Ильинском глава должен быть выбран думой 3 декабря, в Верещагино — 4 декабря, в Октябрьском — 21 ноября, в Добрянке — 10 декабря, в Куеде — 24 декабря.



Напомним, до конца года в Пермском крае пройдут конкурсы по выбору глав в 20 территориях, а в январе 2020-го — ещё в шести округах Коми округа и Уинском муниципальном округе.