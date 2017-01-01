На конкурс главы Куединского района заявились восемь кандидатов



Твитнуть Поделиться Поделиться

Вчера, 7 ноября, закончен приём документов от кандидатов на пост главы Куединского района. На замещение должности претендуют восемь человек.

Среди них — действующий глава Александр Горбунов, бывший заместитель министра промышленности, инноваций и науки Пермского края Андрей Шахаев, экс-директор УМТП «Куединские тепловые сети» и депутат от «Справедливой России» Владимир Денисенко, бывший начальник КСП Андрей Мочалов и глава Куединского сельского поселения Анатолий Верхоланцев.

Конкуренцию им намерены составить глава Талмазского сельского поселения Александра Васиуллина, экс-начальник Куединского дорожного участка, экс-депутат Алексей Равелев и Антон Макаров.

Сам конкурс состоится 24 декабря.