На пост главы Добрянского района заявились четыре человека



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Закончен приём документов от кандидатов на пост главы Добрянского района. На замещение должности претендуют четыре человека.

Подали документы директор МБУК «Полазненский центр творчества и досуга», депутат думы Полазненского городского поселения Артём Балаухин, заместитель председателя Земского собрания Добрянского муниципального района Лариса Лузина, действующий глава Константин Лызов и первый заместитель главы муниципального района Николай Поздеев.