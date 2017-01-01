В Заксобрание внесли законопроект о создании Ильинского городского округа

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Земское собрание Ильинского муниципального района выступило с инициативой о создании Ильинского городского округа путём объединения поселений района.

Законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Заксобрания 21 марта.

Напомним, вчера, 21 февраля, депутаты приняли законопроекты о создании Суксунского, Осинского, Чернушинского и Верещагинского городских округов. А в марте ЗС рассмотрит законопроекты о создании Добрянского, и Очёрского городских округов.

Планируется, что всего в этом году городские округа в границах районов создадут ещё 12 муниципалитетов: Суксунский, Октябрьский, Нытвенский, Верещагинский, Осинский, Чернушинский, Добрянский, Ильинский, Александровский, Красновишерский, Очёрский и Чердынский районы.