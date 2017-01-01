Глава Перми поручил провести «разбор полётов» по итогам ликвидации последствий ледяного дождя

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Фото: Павел Шатров

Администрация Перми проаналирует работу подрядчиков по ликвидации последствий ледяного дождя в прошлый понедельник. Мэр Перми Дмитрий Самойлов поручил наложить штрафы на подрядчиков, которые допускали нарушения, сообщают в администрации Перми.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— На прошлой неделе город пережил крайне тяжёлые погодные условия. В первые дни все сосредоточились на ликвидации последствий ледяного дождя, сейчас пришло время для «разбора полётов», кто как отработал в этот период. Если проезжая часть содержалась приемлемо и вся система общественного транспорта функционировала нормально, то с обработкой тротуаров у подрядчиков явно были проблемы. Много людей травмировалось.

Самойлов дал поручение своим замам Анатолию Дашкевичу, Игорю Субботину и контрольно-аналитическому департаменту детально разобрать все ситуации в районах, при которых была допущена несвоевременная и некачественная обработка улиц и дворов: где и какие подрядные и управляющие организации это допустили, какие и когда применялись противогололёдные материалы. По итогам проверки будет приниматься решение о наложении штрафов на подрядчиков.

Отметим, что на совете Пермской городской думы депутаты попросили заместителя главы администрации города Перми — начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми Анатолия Дашкевича представить отчёт о принятых мерах по ликвидации последствий ледяного дождя.

Напомним, что ночь с 10 по 11 ноября на территории города Перми прошёл ледяной дождь, в результате которого дороги покрылись ледяной коркой. По словам Анатолия Дашкевича, в настоящее время главы районов контролируют обработку и очистку тротуаров на местах, все подрядчики переведены на усиленный режим обработки дорог и тротуаров, увеличено количество дворников, отменены пересменки.