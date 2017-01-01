В Перми льдом покрыты тротуары и лестницы Автодороги в городе в лучшем состоянии

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Улица Монастырская утром 11 ноября

Фото: Павел Шатров

В Перми этой ночью прошёл ледяной дождь, который периодически возобновляется и в дневное время суток.

«Подрядные организации обрабатывают опасные участки дорог, особое внимание уделяется спускам, подъёмам и тротуарам», — сообщают в администрации Перми. В то же время даже в центральной части города тротуары не очищены от льда. Ситуация на дорогах ощутимо лучше, поэтому пешеходы, где это возможно, ходят по проезжей части.

«Во время неблагоприятных погодных условий жителям города рекомендуют быть аккуратными на улицах. Автомобилистам — быть более внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, а пешеходам — одеваться по погоде, носить подходящую обувь», — советуют городские власти.

Напомним, что подобная погода возможна на протяжении всей рабочей недели.