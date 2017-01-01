Рабочая неделя в Перми ожидается дождливой, снежной и теплее нормы

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Фото: Константин Долгановский

Рабочая неделя в Перми, с 11 по 15 ноября, ожидается относительно тёплой для этого времени года. Как уточнили в ГИС-Центре ПГНИУ, — на 4° выше нормы.

Дневная температура не опустится ниже 0°, самым тёплым днём ожидается пятница, когда воздух может прогреться до +3°. По ночам столбик термометра будет опускаться ниже 0°, ожидается, что самой холодной будет ночь со вторника на среду, когда температура опустится до -8°.

Такой перепад, скорее всего, приведёт к негативным последствиям — дожди будут сменяться снегопадами, на дорогах продолжит образовываться наледь. Ситуацию усугубляет факт непрекращающихся осадков. Синоптики прогнозируют их на всю неделю вне зависимости от времени суток.