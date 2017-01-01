Анатолий Дашкевич: «Тротуары обрабатываем с двух часов ночи» В центре Перми применяются два вида нового противогололёдного материала

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Фото: Facebook

Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич прокомментировал ситуацию с состоянием тротуаров после прохождения ледяного дождя в ночь на 11 ноября. Напомним, из-за резкой смены «минусовой» температуры на «плюсовую» на всех тротуарах образовалась наледь.

Анатолий Дашкевич, заместитель главы горадминистрации — начальник департамента благоустройства:

— Сейчас перед подрядчиком стоит первоочередная задача тотально обработать тротуары, потому что льда ещё очень много. Максимально все усилия прикладываем для того, чтобы эти погодные условия победить. С проезжей частью особых проблем нет, все подрядные организации начали работу ещё с вечера, так же как и на тротуарах. Дело в том, что на проезжей части противогололёдная смесь благодаря автомобильному движению работает быстрее, чем на тротуарах. Сейчас перед подрядными организациями стоит задача полностью обработать весь город всеми видами противогололёдных материалов. Мы не будем выбирать, чем работать — «Бионордом», «Галитом» или песко-соляной смесью, в первую очередь необходимо сделать тротуары безопасными.

По его словам, подрядные организации работали с двух часов ночи, первыми были обработаны те тротуары, куда может зайти техника, остальные участки обрабатываются вручную.

«Такая погода будет продолжаться всю ближайшую неделю — переходы и через ноль, и в плюс, и в минус, и снег, и ледяной дождь. Подрядные организации будут прикладывать все усилия, чтобы обезопасить пешеходов», — отметил Дашкевич.

Он пояснил, что в городе применяются два вида нового противогололёдного материала: двухкомпонентный материал для проезжей части и однокомпонентный для тротуаров.

«Новый материал применяется не во всех районах, а только в центральных — это Ленинский, частично Дзержинский, частично Свердловский районы. Во всех остальных районах применяется «Галит» и песко-соляная смесь», — пояснил замглавы горадминстрации.