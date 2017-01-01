С восьми автобусных маршрутов Перми горадминистрация не получает данные об оплате проезда

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Фото: Константин Долгановский

Департамент транспорта администрации Перми не получает данные по оплате проезда с восьми автобусных маршрутов. Об этом 12 ноября заявил начальник департамента Анатолий Путин.

По его словам, это последняя группа маршрутов общественного транспорта, по которым департамент пока не получает объективных данных единого учёта пассажиропотока, но он пообещал исправить ситуацию до 1 декабря этого года.



Путин отметил, что основная часть этих маршрутов относится к Кировскому району, но, несмотря на присутствие у перевозчиков необходимого оборудования, пока полной информации они не предоставляют.



Напомним, в начале ноября перевозчик маршрута №80 («Театр «Ироничная компания» — «Детский дом культуры им. Кирова») ООО «Закамское автотранспортное предприятие» объявил о сокращении рейсов «в связи с кризисным экономическим положением»; ранее, в октябре, перевозчик ООО «Дизель» уведомил городскую администрацию о намерении с 9 декабря прекратить обслуживание автобусного маршрута №18 («Садовый» — «Пермский военный институт»), а ООО «МЕГА Групп» также уведомило мэрию об отказе с 1 декабря обслуживать сразу четыре маршрута из Закамска — №№ 8, 15, 20 и 65.