На автобусном маршруте №80 уменьшилось количество рейсов
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На пермском автобусном маршруте №80 («Театр «Ироничная компания» — «Детский дом культуры им. Кирова») уменьшилось количество рейсов. Об этом сообщил перевозчик, обслуживающий маршрут, — ООО «Закамское автотранспортное предприятие».
Как сообщают пассажиры в соцсетях, в автобусах расклеены объявления:
«В связи с кризисным экономическим положением на маршруте №80 возможны сбои в выполнении расписания и увеличено время ожидания автобуса».
В департаменте транспорта сообщили, что это частная инициатива перевозчика: «уменьшение количества рейсов с департаментом тоже согласовано не было».
Отметим, это не первая попытка перевозчика отказаться от обслуживания маршрута.
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