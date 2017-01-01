На автобусном маршруте №80 уменьшилось количество рейсов



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На пермском автобусном маршруте №80 («Театр «Ироничная компания» — «Детский дом культуры им. Кирова») уменьшилось количество рейсов. Об этом сообщил перевозчик, обслуживающий маршрут, — ООО «Закамское автотранспортное предприятие».

Как сообщают пассажиры в соцсетях, в автобусах расклеены объявления:

«В связи с кризисным экономическим положением на маршруте №80 возможны сбои в выполнении расписания и увеличено время ожидания автобуса».

В департаменте транспорта сообщили, что это частная инициатива перевозчика: «уменьшение количества рейсов с департаментом тоже согласовано не было».



Отметим, это не первая попытка перевозчика отказаться от обслуживания маршрута.