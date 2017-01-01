Перевозчик автобусного маршрута №18 собирается отказаться от его обслуживания Кроме того, властям пока не удалось уговорить другого перевозчика не отказываться от четырёх «закамских» маршрутов

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Фото: Виктор Михалев

Перевозчик ООО «Дизель» уведомил городскую администрацию о намерении с 9 декабря прекратить обслуживание автобусного маршрута №18 («Садовый» — «Пермский военный институт»).

Причина — отсутствие экономической выгоды.

Отметим, что в начале октября ООО «МЕГА Групп» также уведомило мэрию об отказе с 1 декабря обслуживать сразу четыре маршрута из Закамска — №№ 8, 15, 20 и 65

Как отметила 22 октября на пленарном заседании Пермской городской думы заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева, властям пока не удалось убедить перевозчика отказаться от своих намерений.