Устранение последствий «ледяного дождя» будут обсуждать на пленарном заседании Пермской городской думы

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Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

На совете Пермской городской думы депутаты попросили заместителя главы администрации города Перми — начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми Анатолия Дашкевича представить отчёт о принятых мерах. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Напомним, что ночь с 10 по 11 ноября на территории города Перми прошёл ледяной дождь, в результате которого дороги покрылись ледяной коркой. По словам Анатолия Дашкевича, в настоящее время главы районов контролируют обработку и очистку тротуаров на местах, все подрядчики переведены на усиленный режим обработки дорог и тротуаров, увеличено количество дворников, отменены пересменки.

Особое внимание уделяется подходам к социальным объектам. Также районные администрации должны проработать вопрос по обработке прилегающих территорий противогололёдными материалами.

Депутаты приняли решение вынести вопрос эффективности борьбы городских служб со стихией на ноябрьское пленарное заседание Пермской городской думы.

Напомним, аналогичная ситуация произошла в марте 2019 года. Депутаты потребовали решить вопрос системно, для минимизации подобных проблем в дальнейшем.

Анатолий Дашкевич заверил депутатов, что для исключения в будущем подобных ситуаций решено применять новые противогололёдные материалы, планируется увеличение штрафных санкций к подрядчикам по фактам ненормативного содержания тротуаров, перед началом зимы будет проведена проверка запасов реагентов у управляющих компаний и ТСЖ.

Пермская городская дума приняла на пленарном заседании решение направить в 2019 году дополнительное финансирование в размере 9,7 млн руб. на вывоз снега с внутриквартальных проездов и дорог третьей категорий.

В 2020 году планируется увеличение финансирования на 33,7 млн руб., а в 2021-м — почти на 42 млн, на содержание и ремонт автомобильных дорог.