В Кунгуре бывшего студента осудили за подготовку массового убийства школьников

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Как сообщает «Коммерсант», в 2018 году в Кунгуре 17-летний студент местного сельскохозяйственного колледжа собирался напасть на учеников и преподавателей средней школы №10, но не смог совершить преступление, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Для нападению на школу молодой человек приобрёл мачете и булаву, а также изготовил две бомбы. По словам источников издания, в начале сентября прошлого года молодой человек даже попытался пройти в здание учебного учреждения, но не смог этого сделать из-за бдительности сотрудников школы. В итоге студент решил искать другие способы проникновения. Но к тому времени он уже попал в поле зрения оперативников.

Студента задержали и в ходе обысков обнаружили спрятанные им бомбы, а также мачете и булаву. В отношении студента следственными органами СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело.

В октябре этого года Кунгурский городской суд признал молодого человека виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств), а также ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, и бывший студент получил шестилетний срок.

Отметим, что студент собирался совершить преступление всего через восемь месяцев после нападения на пермскую школу №127, которое произошло 15 января 2018 года. Двое подростков, вооружённых ножами — ученик и бывший учащийся школы, — ворвались в 4-й класс, где в тот момент шёл урок, напали на детей и учительницу, а потом нанесли друг другу множественные ножевые ранения. В итоге было госпитализировано 12 человек: девять учеников четвёртого класса, учитель и двое нападавших.

В январе этого года Мотовилихинский районный суд вынес приговор первому из нападавших — 17-летнему подростку. Его приговорили к 9 годам 8 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. 29 апреля Мотовилихинский суд Перми приговорил второго подростка к семи годам воспитательной колонии за покушение на убийство, а также к принудительному наблюдению у психиатра. Также 2 октября Мотовилихинский районный суд приговорил охранника школы №127, пропустившую нападавших в школу, к двум годам ограничения свободы.