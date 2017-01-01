Суд вынес приговор одному из нападавших на школу №127 Подросток проведёт в колонии почти десять лет и выплатит более 8 млн руб. компенсации

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Обвиняемый в зале суда

Фото: Дмитрий Енцов

Мотовилихинский суд Перми вынес приговор 17-летнему подростку, напавшему на школу №127 в январе этого года. Его приговорили к 9 годам 8 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. В счёт наказания преступнику зачтут пребывание под стражей с 15 января — один день за полтора. Кроме того, ему назначено принудительное наблюдение у врача-психиатра. Защита намерена обжаловать приговор.



Пострадавшим от его действий присудили компенсацию морального вреда в размере 8 млн руб. (суммы от 100 тыс. руб. до 1,5 млн руб., последняя сумма — в пользу преподавателя). Также ему придётся выплатить 100 тыс. руб. в качестве компенсации материального вреда школе.

Обвиняемый появился в зале суда в медицинской маске и во время оглашения приговора не произнёс ни слова.

По словам представителя гособвинения Екатерины Кашиной, она считает приговор суда законным и обоснованным. Однако будет ли прокуратура обжаловать это решение, станет ясно после изучения приговора.

Напомним, судебный процесс над нападавшим на школу №127 начался в октябре этого года. 17-летнего подростка обвиняли в покушении на убийство 30 человек, среди которых 19 учеников младших классов и учитель (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Причём девятерым нападавшие нанесли множественные колото-резанные раны. Также ему инкриминировалось «уничтожение имущества школы путём поджога» (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и разбойное нападение на охранника «с демонстрацией предмета, похожего на пистолет» (ч. 1 ст. 162 УК РФ). Последние два эпизода произошли за полтора года до нападения на учеников.

Второго нападавшего признали невменяемым, его дело выделено в отдельное производство и будет рассматриваться отдельно.

Все судебные заседания проходили в закрытом режиме. В ходе заседаний подросток частично признал свою вину. В частности — не в полном объёме признал вину по разбою и нападению на учеников. А по поджогу полностью признал. Также, по словам адвоката, обвиняемый раскаивался во всех преступлениях. Обвинение просило суд назначить наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 10 месяцев в колонии общего режима.

Напомним, 15 января 2018 года в пермской школе №127 произошло нападение на детей и учителя. По версии следствия, в школу пришли двое подростков, вооружённых ножами, — ученик и бывший учащийся школы. Молодые люди зашли в класс, где шёл урок у четвёртого класса, напали на детей и учителя, «нанесли им множественные ножевые ранения».

После инцидента обоих подростков этапировали в Москву, где они проходили психиатрическую и психологическую экспертизу в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. Сербского».

Учитель Наталия Шагулина в попытке защитить детей приняла на себя основной удар, получила 17 ножевых ранений и была госпитализирована в тяжёлом состоянии. В феврале её выписали из больницы, после чего она вместе с учениками отправилась на реабилитацию в санаторий.

В начале апреля Наталия Шагулина вернулась к работе. 9 апреля Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении преподавателя медалью «За отвагу».

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