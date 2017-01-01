Острый вопрос Безопасность пермских школ проверили на нож

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В результате драки с применением холодного оружия пострадали девять учеников 4-го «Б» класса, учительница и оба нападавших. Трое в тяжёлом состоянии, ещё девять в состоянии средней степени тяжести. Уголовное дело о покушении на убийство передано в производство Главного следственного управления СКР. В Пермь прибыла уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призывает не спешить с выводами.

Московским следователям предстоит изучить несколько версий происшествия в пермской школе

Фото: Игорь Катаев

Что случилось

Школа №127, где учился бывший губернатор Прикамья Олег Чиркунов, всегда считалась одной из лучших в Перми. Произошедшее там вчера заставило ужаснуться всю Россию. К моменту вёрстки номера версии о случившемся сильно разнились. По словам пресс-секретаря СК СКР по Пермскому краю Ирины Незнамовой, около 10 часов утра двое молодых людей устроили драку с использованием ножей в коридоре школы №127, ввалились в аудиторию, где шли занятия 4-го «Б» класса. Учительница Наталья Шагулина попыталась разнять дерущихся, в результате чего получила ножевые ранения шеи. Затем за педагога вступились четвероклассники, которые также пострадали.

Диаметрально противоположную версию в разговоре с «Новым компаньоном» изложила мать одного из учеников 4-го «Б» класса Екатерина. Со слов сына она сообщила, что в класс ворвались двое молодых людей, скрывавших свои лица. Её сын сидел за второй партой в непосредственной близости от нападавших. Один, вооружённый битой, встал у двери. Второй, опустившись на колени, совершил что-то вроде молитвы, а затем принялся резать ножом детей. Нападение на учительницу произошло на глазах сына Екатерины. Поскольку выход из класса был заблокирован, дети пытались выпрыгнуть в окно, прятались под партами. Ребёнок Екатерины покинул класс в числе первых, как только появилась возможность выбраться. Как нападавшие сами получили ранения, он сказать не может. По одной из версий, порезав детей и учительницу, один подросток попытался убить другого.

Последствия

В результате резни пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. В городскую клиническую больницу №4 поступили Наталья Шагулина, ученик 4-го «Б» класса и один из нападавших, тот что стоял у двери. Все они прооперированы и переведены в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Происшествие в пермской школе получило международный резонанс: о случившемся написали CNN, BBC, Daily Mail и другие иностранные СМИ

Фото: Игорь Катаев

Второй нападавший (по всей видимости, организатор преступления) и восемь четвероклассников в состоянии средней степени тяжести находятся в краевой детской клинической больнице. Они в основном имеют резаные раны. Двое детей прооперированы: один имеет резаную рану шеи без повреждений сосудов и направлен в реанимацию, второй ребёнок получил резаную рану глаза.

Нападавшие

Оба нападавших сами ещё находятся в детском возрасте. Один из них, резавший детей, бывший ученик школы №127, исключённый из учебного заведения. Сообщается, что он имеет проблемы с психикой и злоупотребляет наркотиками. Отец подростка — владелец автостанции на юге Перми. На странице молодого человека ВКонтакте много информации о Columbine shooting: в 1999 году двое учеников школы «Колумбайн» в США устроили там настоящий теракт с использованием огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств, после покончив с собой.

Второй нападавший, охранявший выход из класса, является учеником школы №127. По словам детей, он не проявлял агрессии и был скорее соучастником преступления. Школьники считают, что нападение стало реакцией на обидное, по мнению подростков, поздравление с Новым годом в паблике «Мемасы в массы»: «С Новым 2018 годом, псы». Мотивы нападавших предстоит выяснить следствию.

Реакция

Директор 127-й школы оперативно сообщила о случившемся. Уже в 10:35 вместе с полицейскими в здание школы прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников, который возглавил оперативный штаб. В Пермь прилетела уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело было передано в производство Главному следственному управлению Следственного комитета России. Московские следователи уже работают в Перми. Им предстоит установить не только обстоятельства и мотивы произошедшего, но и предшествующие условия и причины. Также в ходе следствия будет дана оценка действиям сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, которые обязаны обеспечивать безопасность детей в школе. Делать какие-то выводы пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

— Давайте сначала дадим Росгвардии и Министерству внутренних дел разобраться, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении. Вместе с тем (учитывая, что это такая внутренняя, скажем так, поножовщина между учениками школы) давайте, они внутреннее расследование проведут. Это же не нападение на школу извне.

Светлана Денисова, уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае:

— Дискуссия, родившаяся вокруг этой трагедии, показывает, что серьёзные проблемы есть и в нашем обществе: умеем ли мы сопереживать без того, чтобы делать самопиар, чтобы позволять себе высказываться без объективной информации? Я призываю всех — и журналистов, и блогеров, и политиков — дождаться хотя бы предварительных итогов расследования случившегося, разобраться, выяснить, что стало причиной такой подростковой жестокости. Тем более что этим занимаются профессионалы: опытные следователи, психологи, подключились и мы, правозащитники. Уверена, что скоро мы узнаем реальные причины произошедшего, и все — родители, власть и общество в целом — сделают выводы.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Необходимо ужесточить требования к охранным предприятиям, которые подают заявки на конкурсы на оказание соответствующих услуг в наших образовательных учреждениях. Должен быть единый высокий стандарт требований к тем фирмам, ЧОПам, которых мы допускаем в школы и детсады для обеспечения безопасности детей.

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