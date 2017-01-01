Нарушения в выкладке «молочки» допускают 13% прикамских ритейлеров

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С начала июля 2019 года Роспотребнадзор проверил в Пермском крае 3407 ритейлеров на соответствие их работы новым федеральным правилам по выкладке молочной продукции. По данным ведомства, 434 (почти 13%) из проверенных за четыре месяца торговых объектов в региона допустили нарушения, сообщают в ведомстве.

В результате было наложено 94 штрафа и вынесено 340 предупреждений.



Напомним, что с 1 июля по требованию федерального правительства магазины продают натуральные молочные продукты отдельно от тех, в которых используются заменители молочного жира. Согласно ст. 33 (1) этих правил, натуральная «молочка» должна быть выделена визуально и сопровождаться информационной надписью. Многие магазины сделали выбор в пользу выделения таких продуктов через изменение цвета и информационной надписью на ценнике.

Краевой Роспотребнадзор начал масштабные проверки с начала июля 2019 года. С 8 июля Роспотребнадзор проводит проверки, уведомляя торговые точки о проверке за день до её проведения.

В случае выявления нарушения торговой точке по статье 14.15 КоАП может быть вынесено предупреждение (за первое нарушение) или выписан штраф (за повторное нарушение). Для граждан штраф может составить от 300 до 1500 руб., для должностных лиц — от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для юридических лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб.