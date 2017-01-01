Роспотребнадзор проверит выкладку молочки по уведомлению После выхода приказа ведомства торговую точку о проверке предупредят за сутки

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Роспотребнадзор выпустил приказ №458 от 8 июля 2019 года «О проведении внеплановых проверок соблюдения правил продажи отдельных видов товаров в части размещения (выкладки) молочных, молочно-составных и молокосодержащих продуктов». Если ранее проверки могли проводиться Роспотребнадзором без уведомления торговой точки, то теперь они будут проводится «по распоряжению». Это значит, что контрольный орган должен будет за сутки предупредить о ней магазин.

Напомним, что с 1 июля в федеральные правила торговли отдельными видами товаров были внесены изменения, согласно которым магазины должны продавать натуральные молочные продукты отдельно от тех, в которых используются заменители молочного жира. Согласно ст. 33 (1) этих правил, натуральная молочка должна быть выделена визуально и сопровождаться информационной надписью.

Многие магазины сделали выбор в пользу выделения таких продуктов через изменение цвета и информационной надписью на ценнике. Зачастую визуально потребителю сейчас по-прежнему сложно отделить продукты из натурального молока, поскольку они стоят на полках вперемешку с продуктами с заменителями молочного жира.

В краевом управлении Роспотребнадзора пояснили, что если визуально продукты без заменителей молочных жиров выделены с помощью цвета ценника, то нарушением по действующим нормативно-правовым актам это не является. Однако там призывают торговые точки с уважением относиться к своим покупателям и помогать разбираться в молочных продуктах. В Роспотребнадзоре также обращают внимание на совместный приказ Минпромторга и Роспотребнадзора, которым утверждены методические рекомендации по выкладке молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов.

Там предложены конкретные схемы выкладки, в том числе с применением цветовой дифференциации ценников. Этот документ, в отличие от правил торговли отдельными видами товаров, носит рекомендательный характер и не содержит обязательных требований.

Роспотребнадзор за первые две недели июля осмотрел 150 магазинов на предмет соблюдения требований по разделению на полках молочной продукции с заменителями молочного жира и без них. В результате было выписано девять предупреждений и два штрафа. В случае выявления нарушения торговой точке по статье 14.15 КоАП может быть вынесено предупреждение (за первое нарушение) или выписан штраф (за повторное нарушение). Для граждан штраф может составить от 300 до 1500 руб., на должностных лиц — от 1 тыс. до 3 тыс. руб., на юридических лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб.