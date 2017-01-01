Роспотребнадзор проводит масштабные проверки торговых точек в Пермском крае

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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проводит масштабные проверки исполнения предприятиями торговли новых требований по выкладке и продаже молочной продукции. По данным ведомства, в регионе уже проверены 1600 торговых точек, из них 163 привлечены к административной ответственности по ст. 14.15 КоАП РФ.

Напомним, что проверки начались с 1 июля 2019 года, когда вступили в силу федеральные правила торговли отдельными видами товаров. По ним магазины должны продавать натуральные молочные продукты отдельно от тех, в которых используются заменители молочного жира. Согласно ст. 33 (1) этих правил, натуральная молочка должна быть выделена визуально и сопровождаться информационной надписью. С 8 июля Роспотребнадзор проводит проверки, уведомляя торговые точки о проверке за день до её проведения. Это связано с тем, что вышел приказ «О проведении внеплановых проверок соблюдения правил продажи отдельных видов товаров в части размещения (выкладки) молочных, молочно-составных и молокосодержащих продуктов». В случае выявления нарушения торговой точке по статье 14.15 КоАП может быть вынесено предупреждение (за первое нарушение) или выписан штраф (за повторное нарушение). Для граждан штраф может составить от 300 до 1500 руб., для должностных лиц — от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для юридических лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб.