В Black Star объяснили, почему закрылся пермский Black Star Burger

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Фото: Black Star Burger

Пермский ресторан сети Black Star Burger закрылся из-за разногласий с владельцем помещения. Об этом рассказал генеральный директор музыкального лейбла Тимати Black Star Павел Курьянов в эфире шоу «Рамблер.Live».

По словам руководителя, бургерную в Перми пришлось закрыть, так как собственник торгового центра был категорически против того, чтобы в помещениях стоял запах еды. Он предложил арендаторам переделать вентиляцию самостоятельно, но, как говорит Курьянов, это стоило «безумных денег», и партнёр отказался.

Единственный в городе ресторан сети Black Star Burger находился в торговом центре «Ленком» на Комсомольском проспекте, 28 и закрылся в начале июля. СМИ писали, что ресторан не устроил размер арендной платы и он расторг договор.

«Мы не смогли договориться по нескольким частям — юридической, коммерческой и технической. Также возникли определённые требования, связанные с техническим состоянием помещения, но из-за невозможности их выполнить (в связи с особенностями здания) мы не смогли договориться», — поясняли тогда в компании.

«С бизнесом в Перми всё было в порядке, поэтому в ближайшие три года мы планируем открыть там до пяти ресторанов», — сообщали в июле владельцы сети.

Они пояснили, что прекращение работы ресторана в Перми — «это не закрытие, а техническая рокировка, мы ищем другое помещение». Также в компании отметили, что закрывать магазин одежды и барбершоп в столице Пермского края не планируют.

Black Star Burger в «Ленкоме» открылся в сентябре прошлого года. Black Star Burger — бренд, принадлежащий певцу Тимуру Юнусову, известному под сценическим псевдонимом Тимати.