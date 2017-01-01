Прокуратура подала апелляцию на приговор экс-охраннице школы №127

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Фото: Сергей Глорио

Прокуратура Пермского края внесла апелляционное представление на приговор Мотовилихинского суда в отношении охранника школы №127 Яны Галкиной. Об этом сообщается на сайте суда.

Прокуратура не согласна с переквалификацией судом деяний осуждённой экс-сотрудницы ЧОП и с вынесенным ей приговором. Дата рассмотрения представления в краевом суде пока не назначена.

Напомним, что 2 октября Мотовилихинский районный суд приговорил охранника школы №127 Яну Галкину, где в январе 2018 года двое подростков с ножами ранили учеников и учительницу, к двум годам ограничения свободы.

Подсудимая Яна Галкина, сотрудница ЧОП «Аякс-безопасность», обвиняется по ч. 2 ст. 238 «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Суд изменил статью на 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Суд признал Яну Галкину виновной. Её приговорили к ограничению свободы сроком на два года. В этот срок женщине запрещено выезжать за пределы Пермского района и менять без предупреждения место жительства. Также ей надо будет отмечаться раз в месяц.

По словам женщины, в день нападения она пропустила двух ребят — у одного из них была электронная карта, а второй сказал, что забыл её, и, согласно правилам школы, расписался в журнале. После того как в учреждении началась паника, по словам женщины, она сразу же нажала тревожную кнопку.

Нападение на учащихся и педагога пермской школы №127 произошло 15 января 2018 года. Двое подростков, вооружённых ножами, — ученик и бывший учащийся школы — ворвались в 4-й класс, где в тот момент проводилось занятие, и стали наносить ученикам удары ножами. На защиту школьников встала учитель начальных классов Наталия Шагулина, получившая в результате 17 ножевых ранений. Педагог была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

В январе этого года Мотовилихинский районный суд вынес приговор одному из нападавших — 17-летнему подростку. Его приговорили к 9 годам 8 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. Адвокат подсудимого пытался обжаловать это решение в Пермском краевом суде, однако вышестоящая инстанция оставила приговор без изменения.

29 апреля Мотовилихинский суд Перми огласил приговор второму подростку, которого обвиняют в нападении на учеников и учителя пермской школы №127. Приговор — 7 лет воспитательной колонии за покушение на убийство, а также принудительное наблюдение у психиатра.