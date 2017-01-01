«Аякс-Безопасность»: В школе №127 сотрудники действовали в соответствии с инструкциями Частная охранная организация дала официальный комментарий по поводу произошедшей трагедии

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщает заместитель директора организации Дмитрий Перминов, на основании договора между ООО «Частная охранная организация «Аякс-Безопасность» и МАОУ «Средняя общеобразовательная школой №127 г. Перми» на входе в школу расположен пост охранника.

15 января 2018 года в 07.15 на охрану школы заступила сотрудница охранного предприятия, которая работает в школе уже более трёх лет и ежегодно к учебному сезону подтверждает квалификацию и знание правил осуществления охраны образовательного учреждения.

Проход в школу №127 осуществляется через турникет на основании магнитных карточек-пропусков, поясняют в организации. Около 10 часов в школу зашли два подростка — учащихся школы. Они были одеты обычно, вели себя обычно, не проявляя признаков волнения или агрессии. Один из учащихся прошел через турникет, приложив свой магнитный пропуск. Второй сказал охраннику, что забыл свой пропуск дома.

В данной ситуации, в соответствии с распоряжениями руководства школы, охранник дала подростку журнал, куда записываются все ученики, забывшие свои магнитные пропуски. В дальнейшем, этот журнал передается классным руководителям, которые напоминают ученикам об обязательном ношении магнитных пропусков с собой. Учащийся записался в данный журнал, и охранник пропустила его в школу.

Через некоторое время охранник увидела в коридоре школы на первом этаже учеников, которые спускались по лестнице, и сказали ей, что на третьем этаже школы находятся двое подростков с ножом.

Сотрудница охраны нажала тревожную кнопку, которая передает сигнал на пульт Вневедомственной охраны Росгвардии, после чего позвонила в дежурную часть ООО «Частная охранная организация «Аякс-Безопасность» и попросила прислать ей помощь. На место была направлена группа быстрого реагирования (ГБР).

Первым, через 5 минут после вызова, на место происшествия прибыл экипаж ГБР «Аякс-Безопасность». Охранник школы провела сотрудника ГБР на третий этаж, где в одном из кабинетов они увидели двоих подростков в крови, в руках одного из них был нож. Охранник выбила нож из рук подростка, а сотрудник ГБР растащил молодых людей друг от друга в разные стороны. После этого, убедившись, что подростки не оказывают сопротивления и не представляют угрозы, охранник группы быстрого реагирования открыл окна (помещение было задымлено) и охранял место происшествия. Через минуту прибыли сотрудники Вневедомственной охраны Росгвардии, которые и задержали обоих учащихся.

Параллельно охранник школы, увидев окровавленную учительницу, вызвала скорую медицинскую помощь. Затем на место прибыли пожарные, скорая медицинская помощь и другие экстренные службы.

В ООО «Частная охранная организация «Аякс-Безопасность» подчеркнули, что их сотрудники действовали в соответствии с требованиями должностной инструкции и иными документами, регулирующими деятельность охраны школы. А наличие и работоспособность рамки-металлодетектора на входе в школу и камер видеонаблюдения осуществляется на основании договора между школой и другими организациями, не связанными с ООО «Частная охранная организация «Аякс-Безопасность».

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