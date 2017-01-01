Константин Лызов единогласно утверждён врио главы Добрянского округа

Твитнуть Поделиться Поделиться

На состоявшемся сегодня, 23 сентября, первом заседании думы Добрянского городского округа депутаты утвердили действующего главу территории Константина Лызова временно исполняющим обязанности. За это решение проголосовали все 24 депутата, присутствующие на заседании.

Напомним, решение об объединении поселений Добрянского района в единый городской округ было принято в феврале 2019 года. Жители Полазны, объединившиеся в инициативную группу, выступали против него. Инициативная группа даже собрала 5,5 тысяч подписей.

Константин Лызов возглавил район в марте 2011 года, победив на выборах действующего главу Владимира Варлыгу. До этого с 2005 года он работал в должности главы Добрянского городского округа.

Источник, знакомый с ситуацией, отмечает, что вероятность утверждения Константина Лызова в должности главы территории по итогам конкурса, тем не менее, незначительна. Скорее всего, в Добрянский район возглавит другой человек.

При этом депутатам не удалось избрать спикера — голосование было перенесено на следующее заседание.