Добрянская городская дума не смогла избрать спикера

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Сегодня, 23 сентября, состоялась первое заседание городской думы нового муниципального образовательного образования — Добрянского городского округа.

Депутаты думы должны были избрать председателя представительного органа. Как стало известно «Новому компаньону», за место спикера боролись директор ООО «Калита Агро» Адрей Шитов и начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности в филиале «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО — Электрогенерация» Антон Палкин. Оба были выдвинуты на выборы от партии «Единая Россия» и оба раньше были депутатами Земского Собрания Добрянского района.

В результате получилась ничья — каждый из кандидатов получил по 12 голосов. При этом голосование проводилось дважды, и оба раза с одинаковым результатом — 12 на 12. В итоге заседание думы решили перенести.

Напомним, что в Добрянской думе 25 депутатов. Иными словами, на сегодняшнем заседании отсутствовал один депутат, позиция которого, похоже, является решающей для претендентов на должность спикера.