«Ветераны войн — за реформу» Комитет по госполитике Заксобрания поддержал образование восьми новых городских округов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Большинство членов комитета по государственной политике и государственному самоуправлению рекомендовали Заксобранию принять восемь законов об образовании новых городских округов. Речь идёт об объединительных процессах в Добрянском, Чусовском, Чердынском, Очёрском, Октябрьском, Красновишерском, Ильинском и Нытвенском районах. Представители общественности пытались убедить депутатов не поддерживать преобразования в Добрянке, ссылаясь на незаконность одноэтапной системы и процедурные нарушения. Однако правовое управление порекомендовало им решать эти вопросы в суде.

Дольше всего — больше часа — депутаты рассматривали вопрос об образовании Добрянского округа. Напомним, жители посёлка Полазна выступили против объединения.

Первым выступил глава Добрянского района Константин Лызов. Он рассказал, что публичные слушания по объединению проходили с 6 декабря по 18 января, что везде были полные залы и бурные дебаты. Но в целом населения поддержало.

По его словам, в результате объединения Добрянка получит сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления почти на 30 млн руб. («Как мы знаем, в течение трёх лет эта сумма будет удваиваться краем».), увеличение в два раза субсидии из краевого дорожного фонда («У нас это порядка 37 млн руб.».), компенсации по НДФЛ в сумме почти 40 млн руб. («Ежегодно, пока не достигнем уровня поступления НДФЛ до преобразования».).

Лызов добавил, что в городской думе нового муниципального образования будет 25 депутатов вместо 17 сегодня. От Добрянки — 14, от Полазны — 6, от сельских поселений — 5.

Более того, за счёт концентрации ресурсов повысится инвестиционная привлекательность территории.

После выступления председатель комитета Александр Бойченко попросил своего недавнего коллегу Александра Борисова, который сейчас исполняет обязанности министра территориального развития, уточнить депутатам: речь идёт об образовании нового муниципального образования или об объединении.

Очень правильный вопрос, согласился Борисов. Есть определённая правовая казуистика и сложности в толковании юридических терминов. И заверил, что «мы не занимаемся вопросами изменения административно-территориального устройства края», это совсем другой порядок. Граждане часто не понимают этих нюансов, и «многие пользуются этим непонимание, пробуют получить на этом какие-то политические дивиденды». «Я считаю это недопустимым, — заявил Борисов. — Особенно недопустимым считаю высказывания, которые возникают на некоторых территориях типа «мы сильная территория, зачем мы будем кормить слабые поселения, расположенные рядом» (именно эти доводы приводили противники объединения в Полазне — Прим.). У нас федеративное устройство, система межбюджетных отношений в крае, которая выравнивает все муниципальные образования. Делить территории на хорошие и плохие, слабые и сильные, свои и чужие считаю абсолютно неправомерным и за гранью норм морали и нравственности».

Затем слово предоставили желающим выступить, попросив их экономить время и как минимум не повторяться. Первым свою позицию обозначил представитель инициативной группы Полазны, которая выступает против объединения, Андрей Мензеров.

Он считает, что принимать закон об образовании нового городского округа нельзя, потому что, во-первых, были допущены нарушения при проведении публичных слушаний. «Если обратить внимание на видеозапись, то там видно, что против объединения выступили девять человек, за — четыре. В итоговом протоколе речь идёт о семи «против» и пяти «за». Так или иначе, семь больше пяти, и рекомендации местного совета депутатов должны носить иной характер. Это манипуляция результатами публичных слушаний».

Во-вторых, власти должны были заранее, до публичных слушаний, ознакомить жителей с проектами нормативных актов и законов, которые они принимали в рамках объединения.

На публичных слушаниях, по его словам, просто разбирался вопрос, «будем объединяться или не будем, хорошо это или нет, но как будем объединяться — об этом речи не было».

В-третьих, ему показалась сомнительной сама модель одноэтапного объединения. Сначала Добрянка должна была изменить свой статус.

Такое же мнение высказал другой представитель инициативной группы Александр Махов.

«Первым пунктом должно быть согласие населения Добрянского района, вторым — согласие населения на изменение статуса с поселения на городской округ. Ни в решениях местных депутатов, ни в решениях Земского собрания этого нет», — заявил Махов.

По его словам, после того как депутаты Полазны решили поддержать объединение, «начались массовые звонки от жителей». И за четыре дня в десяти стационарных пунктах им удалось собрать 5,5 тысячи подписей.

«Можете передать их?» — перебил Бойченко.

«Только вернуть!» — ответил Махов. И рассказал, что всего в поселении 10,5 тысячи человек, и это значит, что больше 50% из них против «выступления на таких условиях и таким путём».

Следующий выступающий, Виталий Ковин, сразу оговорился, что не является жителем Полазны, но к нему часто обращались недовольные жители посёлка. Преобразование поселения в округ — это не просто смена названия. Даже Лызов на слушаниях говорил, что у поселения 40 полномочий (плюс 4 делегированных), а у округа — 45 (и 19 переданных). «Формальная смена названия влечёт за собой резкое изменение объёма полномочий, а значит, нужно согласие населения на то, чтобы эти полномочия взять», — заявил Ковин.

Он также считает, что с точки зрения закона объединение надо проводить в два этапа. Сначала принять решение о присоединении всех поселений района к Добрянскому поселению, провести выборы и новым составом поселенческого парламента поменять статус на округ.

Более того, Ковин попытался указать депутатам, что, поскольку происходящие в крае процессы — это не просто точечные преобразования, а целая реформа, надо прописать её цели. «У вас нет ни одного программного документа: зачем реформа, каковы её планы, цель, сколько территорий будет преобразовано и так далее», — отметил общественник.

Ковин предложил на месяц отложить вопрос по Добрянке и с помощью депутатских слушаний разобраться в ситуации. «Хочу заметить, что публичные слушания не обеспечивают учёт мнения населения, и подписи — тому пример. Какое мнение у местных жителей, мы не знаем. Так было в Зюкайке, так в Полазне. Тем более что торопиться некуда. Предлагаю отложить рассмотрение законопроекта на месяц, эти вопросы проговорить и дальше принимать решение в соответствии с мнением жителей», — резюмировал Ковин.

«Виталий Сергеевич, 7 минут 30 секунд, — обратил внимание на регламент Александр Бойченко. — Мы всегда рады вас видеть, но на будущее — речь-то надо планировать». И попросил правовое управление уточнить по правомерности одноступенчатой модели объединения.

Оксана Ходорова, начальник управления, заявила, что пакет документов полностью соответствует всем законам. Более того, есть решение суда по объединению в Лысьве, который признал, что «такой путь реформирования является ответствующим требованиям 131-го закона». «Сомневаться в правомерности, как и что там было на публичных слушаниях, мы не можем, у нас нет таких полномочий проверять это. Если у кого-то возникают сомнения, то есть только один законный путь — оспаривать в суде».

Группа поддержки

После этого своё мнение выразили сторонники объединения. Глава Полазны Олег Мартюшев заявил, что он видит, что развитие посёлка возможно только в новой структуре. «Я понимаю, что буду складывать свои полномочия как глава, но, заботясь о своём городском поселении, я к этому готов», — патриотично отметил Мартюшев.

Доля местного бюджета изначально мала, чтобы содержать посёлок именно в том виде, в котором он сегодня находится, разбил доводы оппозиции по поводу бюджетной самодостаточности Полазны председатель поселковой думы Валерий Корчагин. Все крупные проекты финансируются через район и край.

Он обвинил инициативную группу в том, что они развязали гражданскую войну в посёлке. «После проведения публичных слушаний людей призывали «не отдавать Полазну», чтобы не ездить за каждой справкой в Добрянку. На патриотической ноте подняли людей. Сегодня у нас если не гражданская война, то как минимум жёсткое противостояние. На последней встрече уже призывали к физической расправе над депутатами, которые поддержали объединение. Говорили, что их надо убить. А тот депутат, которая проголосовала против, попросила пока не убивать. Всё это вызвано тем, что люди на взводе находятся».

Причина такого резкого непринятия объединения кроется в реструктуризации учреждений соцсферы, отметил Корчагин. Таких, как скорая, полиция, газовая служба, ЗАГС и так далее. «Сроки доезда» увеличились, и «люди воспринимают это негативно». И именно этим манипулировала инициативная группа, призывая людей проголосовать против объединения. Они, по его словам, «подменили понятия».

Татьяна Бутаева, житель Полазны, заявила, что истерию вокруг объединения инициативная группа нагнетала через соцсети и где-то «подтасовывались факты». Она за объединение, и об этом она говорила на публичных слушаниях.

«Позвольте, а вы жителям тоже про юридические нюансы рассказывали? Из трёх выступлений я не услышала ни одного аргумента, почему люди-то голосовали против», — обратилась к оппозиционерам после всех выступлений депутат Надежда Лядова. Ей начали отвечать про историческое противостояние Добрянки и Полазны со времен Геннадия Игумнова, но после вмешательства депутатов подтвердили, что апеллировали к необходимости каждый раз ездить в Добрянку. «Мы же все живём на земле и понимаем, что если мы будем приводить аргументы против, которые люди болезненно воспринимают, то отношение будет одно. А если привести другие доводы, например, про эффективность системы управления и экономии на аппарате чиновников, реакция была бы другой», — заявила Лядова.

Если проблема только в доступности органов власти и служб, то достаточно просто заверить жителей, что «менее комфортно им не станет», — вмешался депутат Николай Благов.

«Абсолютная правда! — согласился Борисов. — Кстати, я посчитал. Пять с половиной тысяч подписей. Чтобы донести до каждого проблематику, надо минимум 20 минут. Таким образом, требуется 389 дней»». И заверил, что представительства органов местного самоуправления останутся точно, а по поводу ЗАГС, полиции и скорой — всё зависит от органов власти.

Депутат от ЛДПР Игорь Орлов обвинил инициативную группу в манипулировании: «Для меня очевидно, вы продвигаете свои меркантильные интересы. Здесь бы хотя бы не рассказывали, смакуя, про историческое противостояние Полазны с Добрянкой. Так-то зачем? Отдельно взятое мнение не есть противостояние. Вы должны решать вопросы совместно. Призываю, коллеги, руководствоваться глобальными вещами: людям будет лучше жить, территория будет развиваться, а всё остальное — оставьте себе».

Депутат Андрей Колесников похвалил компетенции инициативной группы и предложил Константину Лызову взять их на работу: «Мы постоянно говорим о кадровом голоде. Посмотрите, какие активные и квалифицированные люди у вас в территории, они готовы работать. Так что вам, Константин Васильевич, грех жаловаться».

Затем слово взял Сергей Яшкин. Он сообщил, что общался на эту тему с председателем правления Пермской краевой организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Игорем Кульпиным. Так вот, «ветераны войны — за реформу»!

После этого депутаты присоединились к ветеранам, поддержав объедение Добрянки. Правда, против, как обычно, выступил коммунист Владимир Корсун. Он заявил, что пока «административная целесообразность превалирует над социально-экономическими моментами».

Остальные семь законопроектов по объединению прошли без дебатов и даже без доклада. Все, кроме Корсуна, их поддержали.