Объявлены новые аукционы под киоски и павильоны в Перми

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Ещё 23 места под размещения нестационарной торговли администрация Перми разыграет в конце октября. Все уже разыгрывались на августовских торгах и находятся в Кировском, Орджоникидзевском и Ленинском районах Перми (всего тогда в Перми не удалось разыграть 61 место, из них три по техническим причинам).

Ранее были объявлены повторные торги в Индустриальном и Дзержинском районах. Ранее в администрации Перми поясняли «Новому компаньону», что до конца года будут выставлены на повторные торги оставшиеся места. Там также отмечают, что сейчас заключают договора с победителями августовских аукционов.

29 октября предполагается разыграть в общей сложности 23 лота. Среди них только три киоска печати, четыре павильона под торговлю непродовольственными товарами, один павильон со специализацией «цветы и другие растения». Остальные размещаемые некапитальные нестационарные строения предназначены под общественное питание и торговлю непродовольственными товарами.

Напомним, что в августе администрация Перми провела серию аукционов на размещение киосков и павильонов. Примерно половина из 121 разыгранного администрацией места оказалась не востребованной у предпринимателей. Среди причин невостребованности мест под нестационарную торговлю предприниматели указывали их расположение и высокие затраты на изготовление объектов с недостаточным сроком их окупаемости.

По их итогам на рабочей группе по НТО при уполномоченном по защите прав предпринимателей была достигнута договорённость с администрацией Перми о повторных аукционах на те места, на которые не было подано ни одной заявки на августовских торгах (в мэрии эту информацию подтвердили).

В администрации Перми обращают внимание на то, что предприниматели могут сами обратиться с предложениями о местах под размещение НТО. Для помощи предпринимателям по участию в электронных торгах МКУ «Пермский центр бизнеса» будет проводить консультации. Также в администрации обращают внимание бизнесменов на консультации, организуемые в администрациях районов города и департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми.