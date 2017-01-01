Вячеслав Бурков отказался возвращать компенсацию за увольнение Соответствующее решение вчера приняло Земское собрание Большесосновского района

Твитнуть Поделиться Поделиться

Вячеслав Бурков

Глава Большесосновского района Вячеслав Бурков, отправленный вчера, 28 августа, депутатами Земсобрания района в очередную отставку, подтвердил «Новому компаньону», что после предыдущего увольнения по ст. 278 Трудового кодекса РФ ему выплатили компенсацию в размере трёхкратного среднего месячного заработка, и добавил, что, согласно законодательству, работник не обязан её возвращать.

Отметим, что, согласно ст. 278 и 279 Трудового кодекса РФ, руководителю организации положена выплата минимум в размере трёхкратного среднего месячного заработка, в случае если он был уволен «при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя». При этом, согласно ст. 1109 Гражданского кодекса РФ, «заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счётной ошибки» в качестве неосновательного обогащения возврату не подлежат.

«В этот раз меня уволили без всяких выплат. Окончательный расчёт — 12 467 руб., потому что депутаты, пока меня не было, сделали зарплату главе 20 тыс. руб.», — сообщил Вячеслав Бурков.



Касательно решения депутатов обратиться в уполномоченные органы для проверки деклараций о доходах и имуществе Вячеслава Буркова за 2017 и 2018 годы Вячеслав Бурков отметил, что в этом нет смысла. «Декларация за 2017 год была уже проверена и прокуратурой, и администрацией губернатора. По 2018 году уже идёт проверка, и не потому, что кто-то куда-то обратился, а потому, что это предполагает закон», — подчеркнул он.

На вопрос, зачем депутаты принимают такие решения, Вячеслав Бурков ответил, что они просто создают кучу проблем, чтобы ему жилось в Большесосновском районе наименее комфортно и чтобы он как можно быстрее покинул эту территорию.

Напомним, что 7 июня Земское собрание Большесосновского района на внеочередном заседании большинством голосов сместило с должности главу района Вячеслава Буркова. В своих действиях народные избранники руководствовались ст. 278 Трудового кодекса РФ. За это решение проголосовали 11 из 16 присутствоваших на заседании депутатов. Один воздержался.

Исполняющим обязанности был назначен Владимир Тресков. Но 20 июня районный суд Большесосновского района признал незаконным решение Земского собрания Большесосновского района о снятии с должности главы района Вячеслава Буркова и восстановил его в должности.

Вчера, 28 августа, депутаты Земского собрания Большесосновского района вновь проголосовали за досрочное прекращение полномочий Буркова в качестве главы муниципалитета. Тот, в свою очередь, обещал обратиться в суд.

Также вчера депутаты Земского собрания Большесосновского района приняли решение, что обратятся с иском в суд, чтобы взыскать с Вячеслава Буркова трёхкратное содержание и налоги, якобы выплаченные по итогам его предыдущей «отставки», если тот не вернёт деньги в бюджет района добровольно. Кроме того, депутаты решили обратиться в уполномоченные органы для проверки деклараций о доходах и имуществе Вячеслава Буркова за 2017 и 2018 годы. И в завершение депутаты утвердили размер премии по результатам работы за август 2019 года Вячеславу Буркову и своему председателю Дмитрию Логинову: спикеру — 120% от оклада, а Вячеславу Буркову — 0.