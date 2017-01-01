Депутаты Большесосновского района планируют взыскать деньги с Вячеслава Буркова

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Сегодня, 28 августа, депутаты Земского собрания Большесосновского района приняли решение, что обратятся с иском в суд, чтобы взыскать с Вячеслава Буркова трёхкратное содержание и налоги, якобы выплаченные по итогам его предыдущей «отставки», если тот не вернёт деньги в бюджет района добровольно.

На вопрос депутатов, правда ли, что Вячеслав Бурков получил какие-то деньги из бюджета района после его первой отставки, председатель ЗС Дмитрий Логинов сказал: «Лично не видел, но слышал, что где-то что-то дают».

Также, как сообщает газета «Светлый путь» в своей группе в «Вконтакте», депутаты решили обратиться в уполномоченные органы для проверки деклараций о доходах и имуществе Вячеслава Буркова за 2017 и 2018 годы. И в завершение депутаты утвердили размер премии по результатам работы за август 2019 года Вячеславу Буркову и своему председателю Дмитрию Логинову: спикеру — 120% от оклада, а Вячеславу Буркову — 0.

Напомним, что 7 июня Земское собрание Большесосновского района на внеочередном заседании большинством голосов сместило с должности главу района Вячеслава Буркова. В своих действиях народные избранники руководствовались ст. 278 Трудового кодекса РФ. За это решение проголосовали 11 из 16 присутствоваших на заседании депутатов. Один воздержался. Исполняющим обязанности был назначен Владимир Тресков. Но 20 июня районный суд Большесосновского района признал незаконным решение Земского собрания Большесосновского района о снятии с должности главы района Вячеслава Буркова и восстановил его в должности.

Сегодня депутаты Земского собрания Большесосновского района вновь проголосовали за досрочное прекращение полномочий Буркова в качестве главы муниципалитета. Тот, в свою очередь, обещал обратиться в суд.