Депутаты Большесосновского района вновь отправили главу района в отставку Вячеслав Бурков обещал обратиться в суд

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Вячеслав Бурков

Сегодня, 28 августа, депутаты Земского собрания Большесосновского района заслушали отчёт руководителя района за 2018 год. По итогам доклада депутаты выставили Вячеславу Буркову неудовлетворительную оценку за то, что он «в течение трёх и более месяцев недобросовестно исполнял полномочия по решению вопросов местного значения», и проголосовали за досрочное прекращение полномочий Буркова в качестве главы муниципалитета.

Вячеслав Бурков перед голосованием за его отставку заявил, что он своевременно и добросовестно выполнял свои обязанности. «Решение незаконно и необоснованно. В случае его принятия я обращусь в суд. Хватит воевать. От этой возни страдают только жители, так как район выпадает из многих программ», — добавил он.

Однако на решение депутатов его речь не повлияла, и за его отставку проголосовали одиннадцать человек. Ещё двое проголосовали против. Причём после голосования один из этих двух депутатов вышел из зала.

Сразу после этого один из участников заседания обратился к Вячеславу Буркову. «Уйдите вы уже по-хорошему. Вы по ментальности нам не подходите. Мы у себя найдём большесосновского парня. Нам не нужен ставленник», — заявил он, и депутаты Земского собрания ему зааплодировали.

В итоге депутаты также назначили и. о. главы района — им, как и в прошлый раз, стал Владимир Тресков. Согласно решению Земского собрания, он будет исполнять обязанности главы с 29 августа.

Напомним, что 7 июня Земское собрание Большесосновского района на внеочередном заседании большинством голосов сместило с должности главу района Вячеслава Буркова. В своих действиях народные избранники руководствовались ст. 278 Трудового кодекса РФ. За это решение проголосовали 11 из 16 присутствоваших на заседании депутатов. Один воздержался. Исполняющим обязанности был назначен Владимир Тресков. Но 20 июня районный суд Большесосновского района признал незаконным решение Земского собрания Большесосновского района о снятии с должности главы района Вячеслава Буркова и восстановил его в должности.

Отметим, что, согласно уставу муниципалитета, Земсобрание может принять решение об отставке главы, если перед этим оно дважды поставило по итогам ежегодного отчёта руководителя района неудовлетворительную оценку. А этот сегодняшний «неуд» является первым.