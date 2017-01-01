Суд признал главой Большесосновского района Вячеслава Буркова

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Вячеслав Бурков

Пермский краевой суд оставил в силе решение Большесосновского районного суда, признавшего незаконным и отменившего решение Земского собрания об отставке главы Большесосновского района Вячеслава Буркова. Об этом со ссылкой на врио главы района Владимира Трескова сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Как пояснил Тресков изданию, депутаты Земсобрания готовят кассационную жалобу на это решение.

Вячеслав Бурков пояснил, что готов выйти на работу в ближайшее время. При этом он не исключил, что депутаты снова могут отправить его в отставку.

Напомним, что 7 июня Земское собрание Большесосновского района на внеочередном заседании большинством голосов сместило с должности главу района Вячеслава Буркова. За это решение проголосовали 11 из 16 присутствующих на заседании депутатов. Один воздержался. Исполняющим обязанности был назначен Владимир Тресков.

20 июня районный суд Большесосновского района признал незаконным решение Земского собрания Большесосновского района о снятии с должности главы района Вячеслава Буркова.

Сам Бурков в беседе с «Новым компаньоном» рассказал, что собирается вернуться на свою должность после того, как судебное решение вступит в силу.