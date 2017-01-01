Гордума одобрила смену зонирования для строительства студенческого кампуса и инфекционной больницы

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Депутаты Пермской городской думы 27 августа единогласно без обсуждений одобрили смену зонирования на нескольких земельных участках для возможности строительства студенческого кампуса в Камской долине и переезда в Кировский район инфекционной больницы.

Сейчас участок в Камской долине, выделенный для дальнейшего строительства там большого студенческого кампуса, находится в зонах Ц-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий) и Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий). Её перевели в ЦС-2 (зона высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов), а также установили на части территории вдоль ул. Лермонтова зону ТОП-1 (территория общего пользования).

Напомним, 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме правительство Пермского края подписало трёхстороннее соглашение с Министерством образования и науки РФ и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» о создании многофункционального студенческого городка.

По словам губернатора, в этом году проект должен пройти все согласования и перейти в фазу реализации.

Предварительный проект международного образовательного кампуса был представлен на Градостроительном совете при главе города Перми 14 февраля этого года. Проект разработан МКУ «Институт территориального планирования». Заказчиком выступил инвестор проекта — ООО «Талма».

Участок, на котором запланировано сооружение краевой инфекционной больницы, предствляет из себя территорию заброшенной военной части и входит в зону рекреационных лесных массивов (Р-6). Дума решила установить здесь зону Ц-1 (зона учреждений здравоохранения) и зону Ц-6 (зона обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства).



Кроме того, одобрено установление подзон для того, чтобы инвестор смог завершить строительство долгостроя в центре города на ул. Пермской.

Речь идёт о многофункциональном центре «Москва». Принято решение по установлению подзоны Ц-1 (зона обслуживания и деловой активности городского центра) с высотностью «до 46 м».

В июне положительное решение на этот счёт высказала городская комиссия по землепользованию и застройке.