Гордума рассмотрит смену зонирования ради завершения долгостроя в центре Перми

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МФЦ "Москва"

Фото: Дмитрий Енцов

Думский комитет по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Перми 21 августа окончательно рассмотрел и отправил на пленарное заседание гордумы вопрос по установлению подзоны Ц-1 (зона обслуживания и деловой активности городского центра) с высотностью «до 46 м» для долгостроя, расположенного на ул. Пермской, 33.

В июне положительное решение на это счёт высказала городская комиссия по землепользованию и застройке.

Напомним, на пересечении ул. Пермской и ул. 25-го Октября ведётся строительство многофункционального центра «Москва». Проблема возникла в в нависающих частях строения: нависание на ул. Пермской составляет 1,6 м, на ул. 25-го Октября — 4,5 м.

Предыдущие публичные слушания по объекту состоялись в ноябре 2018 года, но владельцы соседних участков высказались против «легализации» нависаний.

Первоначально по этому адресу должен был появиться многофункциональный центр (квартиры плюс торговые и офисные помещения) Zeppelin, строительство которого началось в 2006 году. Но спустя два года стройка остановилась, в 2011 году сначала обанкротился застройщик («КамТрансСтрой»), а в 2013 году — и заказчик (обувная фабрика «Модена»).

В том же году АО «Кортекс» приобрёл в собственность и участок и недострой, готовность которого составляла 63%. Новые владельцы решили немного сменить профиль: оставить жилую составляющую, а торговую заменить на фитнес-центр с бассейном, при этом оставить недостроенный каркас и на его основе воплотить новую архитектурную концепцию. Рабочее название нового комплекса — МФК «Москва».

Ввод первой очереди был запланирован на конец 2019 года, а полная сдача в эксплуатацию — к концу 2020 года.

Максимальная высота объекта (46 м) не соответствовала нормам для исторического центра Перми (не более 20 м), но комиссия по землепользованию и застройке в виде исключения допустила заявленную высотность. Тем не менее в 2017 г. были озвучены новые нарушения нормативов, например, отступы от «красных линий», «заползание» части здания на соседний участок и т. п. Кроме того, плотность застройки также не соответствует новым нормам.

Проект неоднократно обсуждался и на комиссии по землепользованию и застройке, и в мае прошлого года даже выносился на градсовет, но никаких практических решений не последовало.

По сути, члены и комиссии и градсовета в итоге сошлись во мнении, что необходимо что-то делать с долгостроем в центре города, тем более у него есть инвестор, но нарушение регламентов при строительстве стало камнем преткновения.

В январе этого года члены комиссии, для устранения препятствий по достройке, рекомендовали собственникам заявиться на специальную подзону, но для этого собственникам строения пришлось вновь пройти все этапы согласования.

Если вопрос с подзоной будет положительно решён на пленарном заседании гордумы 27 августа, то у застройщика не останется препятствия для достройки многострадального объекта.

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