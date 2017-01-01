Рядом с инфекционной больницей может появиться аквапарк Но до конца предназначение территории в Закамске не определено

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Общий вид территории инфекционной больницы

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

На территории, граничащей с будущей краевой инфекционной больницей, строительство которой запланировано на ул. Калинина в Кировском районе Перми, власти рассматривают вариант появление аквапарка. Об этом 21 августа на заседании думского комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории заявил министр по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края Николай Гончаров.

На это депутат Вероника Куликова сообщила, что, даже несмотря на соблюдения всех санитарных норм, сама идея появления аквапарка рядом с инфекционной больницей выглядит не очень логичной.

Предметом обсуждения стала территория площадью 39 га, которая сейчас фактически представляет остатки заброшенной военной части и входит в зону рекреационных лесных массивов (Р-6). Предполагается установить зону Ц-1 (зона учреждений здравоохранения) и зону Ц-6 (зона обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства).



Примечательно, что сам больничный комплекс будет занимать, предварительно, лишь одну четвёртую часть всего участка, что будет располагаться на остальной территории — до сих пор неизвестно. А смена зонирования нужна хотя бы для того, чтобы можно было начать проектирование больницы.

Гончаров как раз и сообщил, что аквапарк — один из вариантов развития остального участка. При этом он отметил, что существуют и другие варианты, но по ним никакой конкретики нет.

Депутаты обратили внимание на то, что необходимо в принципе развивать инфраструктуру территории, так как без этого функционирование и клиники, и других объектов будет невозможным.

Так, по словам Михаила Черепанова, необходимо учесть, что ближайшая автобусная остановка находится от границы территории на расстоянии 600 м, с другой стороны жилая застройка расположена всего лишь в 100 м от границы.

Надежда Агишева попросила обратить внимание на то, что примерно тысяча жителей района поставили подписи против возможного строительства клиники и хотят, чтобы вместо неё был организован парк.

Дмитрий Малютин отметил, что 75% в проект планирует инвестировать край, а 25% —городской бюджет, «но сейчас у нас нет даже этих 25%», — пояснил заместитель председателя гордумы.

При этом остался открытым вопрос о том, за чей счёт будут построены инфраструктура и подъездные пути.

Тем не менее вопрос смены зонирования территории был отправлен на пленарное заседание думы, которое состоится 27 августа.

Напомним, на территории медучреждения планируется строительство 18 корпусов. Из них восемь — медицинских, и десять — инженерно-технических сооружений. Самыми большими по площади станут пяти- и трёхэтажный стационары, четырёхэтажный корпус поликлиники и лечебно-диагностический комплекс.

Согласно концепции, в здании поликлиники расположатся диагностический комплекс, помещения кафедры медицинского института и административно-хозяйственный блок.

В зону инфекционных корпусов вошли пятиэтажный корпус стационара на 200 коек с отделениями для пациентов с различными инфекциями и трёхэтажный корпус стационара на 100 коек для ВИЧ-инфицированных. У каждого из этих корпусов будет организован блок помещений приёмного отделения с приёмно-смотровыми боксами и боксами реанимации.

В июне Управление капитального строительства Пермского края приступило к проектированию новой инфекционной больницы в Перми на 300 коек, был определён подрядчик. К ноябрю проектные работы должны завершиться, после чего проект пройдёт государственную экспертизу. Предполагается, что в начале 2020 года в Кировском районе Перми, на ул. Калинина, начнётся непосредственно строительство учреждения. Планируемый срок сдачи объекта — сентябрь 2022 года.

Сегодня действующая инфекционная больница в Перми находится в самом центре города — на ул. Революции, 61. Она состоит из четырёх деревянных бараков 1913 года постройки, где лежат пациенты, и четырёх кирпичных зданий.

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