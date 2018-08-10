Представлен проект пермского международного образовательного кампуса Разместится комплекс в Камской долине

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На градостроительном совета при главе города Перми 14 февраля представлен предварительный проект международного образовательного кампуса для проживания иностранных студентов. Проект разработан МКУ «Институт территориального планирования». Заказчиком выступил инвестор проекта — ООО «Талма».

Как рассказала на презентации главный инженер проекта Юлия Яхонт, кампус, предварительно, будет состоять из четырёх общежитий, рассчитанных на проживание 6260 студентов, одного образовательного корпуса, где разместится кафедра иностранных языков, и спортивного комплекса открытого типа. Все корпуса будут высотой не более пяти этажей, чтобы «не нарушать высотный баланс с близлежащими зданиями».

Разместится комплекс в Камской долине. Площадь проектируемой территории составляет 94 га, из них 14 га планируется под размещение кампуса. На прилегающей территории расположены краевой перинатальный центр, центр сердечно-сосудистой хирургии, ТЦ «СпешиLove». В границах проектирования вдоль улицы Спешилова функционируют автосалоны и административные здания.

Построен камус будет за счёт инвестора, а на бюджет города и края ляжет дорожно-инженерная инфраструктура.

Предполагается, что к комплексу будут ходить автобусы. Для этого будут реконструированы смежные небольшие квартальные улицы. Кроме того, предполагается автостоянка на 340 машино-мест. Также предложено организовать несколько пешеходных переходов над ул. Спешилова.

Первый заместитель главы горадминистрации Виктор Агеев добавил, что проживающие студенты будут обучаться в медицинской академии исключительно на платной основе.

Архитектор Андрей Жуковский пожелал развить городок до полноценного студгородка: «Не нужно грустное скопление общаг, а должен быть полноценный студгородок со своей жизнью».

Сроки строительства пока не определены, по словам замглавы горадминистрации Анатолия Дашкевича, в этом году должна быть подготовлен проект улично-дорожной сети.

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