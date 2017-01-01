В Прикамье норматив накопления отходов для самозанятых приравняют к нулю Глава минЖКХ назвал наиболее вероятный способ решения проблемы двойных платежей

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Александр Шицын

Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 21 августа, на комитете по бюджету краевого Заксобрания и.о. министра ЖКХ Пермского края Александр Шицын представил депутатам информацию о финансовом состоянии ПКГУП «Теплоэнерго» (регоператор по обращению с отходами) за второй квартал 2019 года.

По его словам, во втором квартале общие расходы «Теплоэнерго» составили 481,8 млн руб. На 1 августа дебиторская задолженность (неуплаченные счета) составила 732,9 млн руб., а кредиторская — 158 млн руб.

Депутаты поинтересовались, планирует ли регоператор по обращению с отходами вновь попросить денег из краевого бюджета на покрытие кассового разрыва. Александр Шицын сообщил, что до конца года они этого делать не планируют.

«Говоря о поступлениях финансовых средств во втором квартале 2019 года, следует отметить, что в данном периоде учтены принятые изменения нормативов накопления ТКО для жителей многоквартирных домов и ИЖС, которые отразились на произведенных начислениях. С учётом этих изменений база для начислений платы за коммунальную услугу по ТКО сейчас составляет в среднем 185 млн руб. в месяц или 555 млн за квартал. Из этой суммы 56% приходится на многоквартирные дома (охват начислениями составляет 98%). Ещё 11,6% — это платежи индивидуальных жилых домов (охват платежами 90%). И 31,8% приходится на юрлица и индивидуальных предпринимателей», — пояснил глава министерства ЖКХ.

Александр Шицын также сообщил, что на 1 августа собираемость платежей за вывоз мусора составила 32%. При этом за счет уточнения базы плательщиков услуги по вывозу мусора количество начисленных платежей выросло на 43,6%, а количество собранных платежей — на 81%. «В начале года в базе юрлиц, которые должны платить за вывоз мусора, было всего 2627 организаций. В ходе актуализации базы было выявлено еще 4212 юрлиц. Из них 464 — это учреждения общепита. Информация об этих организациях уже направлена в КРЦ для начисления и выставления счетов», — пояснил он и добавил, что база для начислений будет совершенствоваться и дальше, чтобы выявить всех потенциальных плательщиков.

Депутаты также спросили Александра Шицына, почему ещё не со всеми предпринимателями заключён договор на вывоз мусора, и как быть с самозанятыми.

Напомним, на этой неделе сотни индивидуальных предпринимателей в Пермском крае получили письма от «Теплоэнерго» с требованием заключить договоры на оказание услуг по обращению с ТКО. Если до 18 августа этого не сделают, то предпринимателям грозит штраф от100 до 250 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В результате предприниматели написали коллективную жалобу в краевую прокуратуру. В свою очередь, сегодня губернатор Максим Решетников наложил мораторий до 15 сентября. То есть, предпринимателям, которые до 15 сентября заключат договор с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) «Теплоэнерго», штрафные санкции и пени за несвоевременное заключение договора выставлять не будут.

И.о. министра ЖКХ сообщил, что на сегодняшний день договоры заключены лишь с 3522 юридическими лицами. По его словам, на этой неделе, когда все предприниматели получили объявления, «Теплоэнерго» оказалось не совсем готово принять такой поток индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Но с другой стороны, шумиха сыграла краевым властям на руку. «До этого мы много раз обращались через средства массовой информации к бизнес-сообществу в спокойном режиме, чтобы они приходили и заключали договоры. А сейчас только за два дня к нам для заключения договора обратилось около 500 юридических лиц. Сейчас у нас открыты дополнительные горячие линии. Даем разъяснения, как заключаются договоры. Также в органы местной власти будут направлены письма, которые помогут муниципальным чиновникам при встрече с индивидуальными предпринимателями и юрлицами давать им правильные разъяснения», — отметил он.

Отметим, что заключить договор с «Теплоэнерго» на оказание услуг по вывозу ТКО можно дистанционно. На сайте регоператора www.pkgyp-te.ru в разделе «Деятельность» есть все необходимые формы. Заполненные документы нужно отправить на zayavka@te.permkrai.ru. Кроме того, информация размещена на сайте министерства ЖКХ и в скором времени появится на портале «Управляем вместе» и в офисах «Мой бизнес» в МФЦ. В министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края начал работу телефон горячей линии по вопросам заключения договоров между юридическими лицами и региональным оператором. Все интересующие вопросы юридические лица могут задать по номеру 8 (342) 236-04-70 в рабочие дни с 9 часов до 18 часов.

По поводу решения проблемы двойных платежей за вывоз мусора для индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые работают на дому (они оплачивают услугу и как физлица, и как бизнес), Александр Шицын пояснил, что по поручению губернатора они начали работу над нормативно-правовой базой. «Есть несколько вариантов решения проблемы. И наиболее вероятный состоит в том, что мы готовим приказ (проект уже подготовлен, сейчас проходит правовую экспертизу) по регулированию этого вопроса посредством нормативов. Для самозанятых и предпринимателей, работающих на дому, этот норматив будет равен нулю», — пояснил глава минЖКХ.

Отметим, что федеральный закон об обращении с твёрдыми коммунальными отходами не предусматривает возможность сделать исключение для ИП и самозанятых и разрешить им не заключать договоры с региональным оператором. Чтобы рассчитать ежемесячную плату для юрлиц, нужно норматив накопления (кг/год) поделить на 12 месяцев, потом поделить на 1000 кг и умножить на тариф на вывоз бытового мусора для регоператора. Таким образом, согласно формуле, если норматив накопления отходов равен нулю, то и ежемесячный размер платы за вывоз мусора тоже равен нулю.