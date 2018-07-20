По тарифам рассчитайсь Сколько будут платить за вывоз мусора юридические лица в Прикамье

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В феврале жители Пермского края получат первые «платёжки» за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Как отмечают в министерстве тарифного регулирования и энергетики, в среднем увеличение коммунальных платежей в регионе не превысит 4%. Однако за услугу будут платить не только домовладения, но и юридические лица. Так как нормативы накопления бытового мусора разнятся для каждого вида организации, а сумма ежемесячного платежа зависит от единицы измерения, «Новый компаньон» проанализировал, какие суммы будут фигурировать

Торговые центры пока не понимают, под какую категорию — общепит, промтовары или универмаги — они попадают, и поэтому до сих пор не направили заявки регоператору

Фото: Константин Долгановский

В пресс-службе ПКГУП «Теплоэнерго» (регоператор по обращению с ТКО) сообщили, что, по данным на 18 января, учреждение обработало и обрабатывает около 3 тыс. заявок на заключение договора с юрлицами. Те компании, которые не подадут заявку на заключение договора с регоператором по обращению с отходами до конца января, счета в феврале не получат. Поскольку услуга всё равно будет оказываться, такие юрлица попросту будут копить долги. И когда они всё-таки заключат договор, им будет выставлена к уплате вся сумма, которая накопилась с января, включая штрафы и пени. Типовой экземпляр договора можно найти на сайте pkgyp-te.ru, в разделе «Деятельность».

Согласно нормативам накопления ТКО на территории Пермского края (приказ РСТ «Об установлении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Пермского края» от 20.07.2018 №СЭД-46-04-02-97) сумма, которую собственники объектов общественного назначения будут ежемесячно платить за вывоз мусора, рассчитывается исходя из площади объекта, количества машино-мест, пассажиров, учащихся или мест для персонала и клиентов.

Отметим, что РСТ утвердила нормативы накопления ТКО по группам потребителей на основе результатов исследования, проведённого силами ПНИПУ в 2017—2018 годах. Проректор по науке и инновациям ПНИПУ Владимир Коротаев пояснил «Новому компань­ону», что исследование нормативов проводилось в соответствии с методикой федерального Министерства ЖКХ и техническим заданием, которое выдала РСТ Пермского края. В основе исследования лежала репрезентативная выборка и годовой цикл наблюдений. В каждом из четырёх сезонов исследователи брали характерную неделю и в течение этого времени проводили на выбранных объектах инженерное наблюдение. После этого шла статистическая обработка полученных данных. По словам Владимира Коротаева, в РСТ взяли за основу эти цифры и уже сами выбирали, что подразумевать под расчётной единицей для конкретного вида объекта — 1 кв. м или одного человека.

Кому сколько

Чтобы рассчитать ежемесячную плату для юрлиц, нужно норматив накопления (кг/год) поделить на 12 месяцев, потом на 1000 кг и умножить на тариф на вывоз бытового мусора для регоператора. Размер этого тарифа зависит от того, применяет ли юридическое лицо общую систему налогообложения. Если применяет, то в тариф регоператора НДС не включается (3200,71 руб. за тонну). Для остальных плата будет выше, так как в этом случае в тариф регоператора включается НДС (3840,86 руб. за тонну).

Таким образом, среди административных зданий, учреждений и контор наибольшая плата за 1 кв. м общей площади помещений будет взиматься с отделений связи — 3,26 руб. Административные и офисные учреждения будут платить 0,81 руб. за 1 кв. м.

Среди предприятий торговли больше всего будут платить рынки и киоски. Так, наибольший размер платы за услугу установили для рынков и палаток — 8 руб./кв. м.

Стоимость услуги по обращению с твёрдыми бытовыми отходами для предприятий транспортной инфраструктуры в большинстве случаев рассчитывается исходя из количества машино-мест. Например, если автомойка рассчитана на одно машино-место, ежемесячный платёж составит 335,76 руб. Высокая плата объясняется тем, что по нормативам РСТ автомойки генерируют 1,2 т отходов в год. Для автостоянок и парковок стоимость услуги составит 1,15 руб. за одно машино-место.

Единственными объектами, где нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов установлены исходя из количества пассажиров, — это железно­дорожные и автовокзалы, аэропорты и речные порты (2 коп. в месяц за пассажира). Например, по данным краевого минтранса, международный аэропорт Пермь ежесуточно обслуживает около 2 тыс. пассажиров. В январе 31 день, поэтому размер платы за ТКО составит всего 1,3 тыс. руб.

Для большинства образовательных учреждений тариф рассчитывается исходя из количества учащихся. Единственные учреждения в этой сфере, где расчёт ведётся исходя из количества мест (для персонала и детей), — это детские дома и интернаты (74,88 руб./чел.).

Для детских садов и школ размер платы почти одинаковый: 16,79 руб./чел. в детсадах и 16,77 руб./чел. в общеобразовательных учреждениях. Для учреждений профессионального образования или иных учреждений, осуществляющих образовательный процесс, цена почти в четыре с половиной раза выше. Ежемесячный платёж для них составит 75,95 руб., умноженных на количество учащихся.

В министерстве тарифного регулирования и энергетики (бывшая РСТ) поясняют, что такого большого разрыва между профессиональными и общеобразовательными учреждениями быть не должно и, возможно, в расчёты ПНИПУ закралась техническая ошибка. Поэтому в будущем норматив для учреждений профобразования будет скорректирован в сторону уменьшения, отметили в ведомстве.

Для предприятий общественного питания, таких как кафе, рестораны, бары, закусочные и столовые, установлены одинаковые нормативы накопления. Таким образом, размер ежемесячного платежа для них составит 38,36 руб., умноженных на количество мест для персонала и клиентов.

Стоимость услуг по вывозу мусора для парикмахерских, косметических салонов, салонов красоты, гостиниц, общежитий, бань и саун также рассчитывается исходя из количества мест для персонала и клиентов. Садоводческие кооперативы и садово-огородные товарищества будут платить исходя из количества участников — 19,62 руб. в месяц за человека. Плата за вывоз бытового мусора с кладбища составит в месяц 2,27 руб., умноженных на количество могил. Организация, оказывающая ритуальные услуги, будет платить 1,03 руб. за 1 кв. м.

Конечную сумму, которую в феврале нужно будет заплатить собственникам объектов общественного назначения за вывоз отходов, можно рассчитать, умножив цену услуги на количество квадратных метров, машино-мест, человек, получающих услугу этой организации, или мест для персонала и клиентов.

Например, по новым требованиям к нестационарным торговым объектам площадь киосков составляет 6 или 9 кв. м, а павильонов — 28 или 30 кв. м. Таким образом, в феврале владельцам киосков нужно будет заплатить 48,18 или 72,27 руб., а владельцам павильонов — 224,84 или 240,9 руб.

Другой пример — пермский зоопарк. Его площадь сейчас составляет 1,76 га, поэтому учреждение должно ежемесячно платить за вывоз мусора 50,16 тыс. руб. Плата для Законодательного собрания Пермского края (4478 кв. м, ул. Ленина, 51) составит 3,63 тыс. руб. в месяц.

Сложный случай

Расчёты для торгово-развлекательных комплексов проводить намного сложнее, так как там под одной крышей работают и магазины, и кафе, и даже кинотеатры. По словам финансового директора ГК «РИАЛ» (управляет ТЦ «Колизей Атриум», ТРК «Колизей Синема») Марины Медведевой, компания ещё не составила окончательную заявку на вывоз мусора, так как не может понять, под какую позицию подпадает тот или иной торговый комплекс. «Что это — универмаг, продуктовый магазин или ещё что-то? С кинотеатром всё проще, так как у него другой собственник, и он сам определяется с параметрами расчёта. Что касается нас, то, к сожалению, мы к единому мнению ещё не пришли. Поэтому ждём, когда придут разъяснения от «Теплоэнерго», — добавляет Марина Медведева.

В пресс-службе «Теплоэнерго» «Новому компаньону» пояснили, что ТРК или ТЦ, где помещения арендуют объекты разного вида деятельности, классифицируется как «предприятие иных отраслей промышленности». Плата для них составляет 81 коп. за 1 кв. м. Однако здесь возможны разные способы начисления. Если в договоре с юридическим лицом арендодатель берёт оплату коммунальных услуг на себя, то регоператор будет считать плату по нормативу «иных производственных предприятий» и умножать полученную сумму на количество квадратных метров всего здания. Если каждый арендатор будет платить сам за себя, то для каждого объекта будет использоваться свой норматив. В этом случае остальные площади торгового центра, которые не сдаются в аренду, будут записаны как «иные производственные предприятия». Плата будет точно так же рассчитываться по нормативу, но умножаться на меньшую площадь. Таким образом, если ГК «РИАЛ» примет решение платить за услугу по обращению с отходами за всю площадь ТЦ «Колизей Атриум» (общая площадь — 28,3 тыс. кв. м), то им придёт квитанция с указанной платой в размере 22,95 тыс. руб. Если же арендаторы будут платить самостоятельно (их более 160, арендная площадь — 18 тыс. кв. м), то плата для остальных помещений ТЦ уменьшится до 8,37 тыс. руб. Для ТРК «Колизей Синема» (без учёта площадей киноплекса) плата составит 19,34 тыс. или 10,66 тыс. руб. в месяц.

Дешевле в пять раз

Такие объекты общественной инфраструктуры, как автомойки, будут платить меньше за счёт того, что теперь расчёты будут вести строго исходя из нормативов накопления, а не из количества и объёма заполненных мусорных баков. Плата для автомойки составляет 335,76 руб. за одно машино-место. Такая высокая цена обоснована тем, что по нормативам накопления отходов, утверждённым РСТ, автомойки генерируют 1,2 т отходов в год. Это 104 кг в месяц с одного машиноместа, что намного больше, чем у других объектов.

Таким образом, ежемесячный размер платежа за вывоз мусора для автомойки, рассчитанной на два машино-места, теперь будет составлять 671,52 руб. Представители одной из пермских автомоек сообщили, что закрытые пластиковые баки объёмом 1,1 куб. м, которые стоят на территории мойки, заполняются полностью за неделю. Учитывая, что в месяц мусор вывозили четыре раза, а тариф возчика за вывоз 1 куб. м был равен 375 руб., им приходилось ежемесячно платить за вывоз мусора 3,3 тыс. руб. Кроме того, в марте 2017 года плата была ещё выше — 4,5 тыс. руб. По словам представителей автомойки, они переплачивали из-за того, что баки стояли вдоль улицы, и жители близлежащих домов кидали в них свой мусор. Кроме того, разбросанный вокруг мусор считался как дополнительный контейнер. «Стало чище и дешевле», — отмечают представители автомойки.

Справедливо или несправедливо

Формула расчёта тарифа для домовладений отличается от формулы для объектов общественного назначения тем, что для расчётов нужно использовать тариф регоператора с учётом НДС (3840,86 руб. за тонну). Из-за этого стоимость коммунальной услуги по вывозу мусора для квартиры в месяц составит 3,39 руб. с 1 кв. м, а для индивидуальных домов — 71,7 руб. с человека. Получается, что владельцам двухкомнатной квартиры в хрущёвке площадью 44 кв. м будут приходить квитанции на 149,16 руб. Это примерно столько же, сколько положено платить с индивидуального дома, если в нём два жильца или больше (143,4 руб.). В пресс-службе Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края говорят, что дифференциация платы по МКД и ИЖС позволяет снизить финансовую нагрузку на жителей региона, а платёж за утилизацию ТКО в регионе считается одним из самых низких в стране. Например, в Екатеринбурге он считается с человека и составляет 148 руб. в МКД и 182 руб. в частном секторе.

Владимир Коротаев отметил, что РСТ приняла решение именно так рассчитывать плату исходя из технических возможностей регоператора. Ему нужно выставлять счета и контролировать процесс сбора по всему региону, включая места, где этой услуги никогда не было. «Нельзя сказать, что это справедливо или несправедливо. Этот неоднозначный вопрос обсуждался в течение всего года наблюдений, и, я думаю, дискуссия на этом не закончится», — считает учёный.