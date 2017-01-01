Пермские предприниматели массово получили предупреждения от «Теплоэнерго» о штрафах за невывоз мусора

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Юридические лица Перми — ИП и ООО — с 18 августа массово начали получать уведомления от регионального оператора по ТКО «Теплоэнерго» об административных штрафах, если не заключат договор по вывозу мусора.

В уведомлениях указано, что в случае незаключения соглашений предпринимателям грозят штрафы от 10 тыс. руб. (для должностных лиц) до 250 тыс. руб. (для юридических лиц).

При этом в части уведомлений указано, что договор необходимо заключить до 18 августа, то есть постфактум.

Представители самого «Теплоэнерго» на заседании комитетов гордумы неоднократно подчёркивали, что уведомления о необходимости заключать соглашения предпринимателям направлялись ещё в прошлом году, но собираемость платежей оставалось низкой. Так, по информации за март этого года, по Перми она составляла всего 20%. А по итогам за первое полугодие собираемость по юрлицам составляла всего 11,4%.

Тем не менее часть предпринимателей обратилась с жалобами в прокуратуру на действие регоператора.