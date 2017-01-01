Губернатор наложил мораторий до 15 сентября на штрафы ИП за вывоз мусора Действия «Теплоэнерго» он назвал «букетом управленческих глупостей»

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Предпринимателям, которые до 15 сентября заключат договор с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) «Теплоэнерго», не будут выставлены штрафные санкции и пени за несвоевременное заключение договора.

Фото: Константин Долгановский

Такое поручение дал 21 августа губернатор Пермского края Максим Решетников на заседании краевого правительства.

Глава региона подчеркнул, что предприниматели не должны дважды платить за одну и ту же услугу. Прежде всего, это касается индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые работают на дому. В такой ситуации они оплачивают услугу и как физлица, и как бизнес. По мнению губернатора, если они уже заключили договоры на вывоз мусора, то региональный оператор «Теплоэнерго» должен вернуть им уже уплаченные средства. Это же касается и тех предпринимателей, которые арендуют помещение и у которых есть договор с собственником здания на вывоз мусора.

В настоящее время на уровне правительства Пермского края разрабатывается нормативно-правовой акт, который может освободить самозанятых индивидуальных предпринимателей от заключения договора с региональным оператором. Документ проходит юридическую экспертизу и должен быть принят в течение месяца.

По данным краевого министерства ЖКХ и благоустройства, собираемость платежей за вывоз мусора в крае с физлиц составляет 85%, с юрлиц — менее 12%. Договоры на вывоз мусора заключили менее 10% субъектов бизнеса, зарегистрированных в Пермском крае. При этом на юрлиц приходится до половины всего вырабатываемого мусора в регионе.

«Федеральный закон об обращении с твёрдыми коммунальными отходами не предусматривает исключения для ИП и самозанятых, — рассказал и. о. министра ЖКХ Пермского края Александр Шицын. — Закон вступил в силу с 1 января 2019 года», — отметил и. о.министра.

«Сложно признать работу регионального оператора удовлетворительной, когда просто прислали уведомления сразу с угрозой штрафа, времени на заключение договоров не дали. Целый букет управленческих глупостей», — заявил глава региона. Он обратил внимание регионального оператора ТКО «Теплоэнерго» на необходимость вести разъяснительную работу среди предпринимателей.

Отметим, что заключить договор с «Теплоэнерго» на оказание услуг по вывозу ТКО можно дистанционно. На сайте регоператора www.pkgyp-te.ruв разделе «Деятельность» есть все необходимые формы. Заполненные документы нужно отправить на zayavka@te.permkrai.ru. Кроме того, информация размещена на сайте министерства ЖКХ и в скором времени появится на портале «Управляем вместе» и в офисах «Мой бизнес» в МФЦ. В министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края начал работу телефон горячей линии по вопросам заключения договоров между юридическими лицами и региональным оператором.

Все интересующие вопросы юридические лица могут задать по номеру 8 (342) 236-04-70 в рабочие дни с 9 часов до 18 часов.