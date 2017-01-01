Депутаты пока не будут повышать цены на общественный транспорт в Перми Проект решения отозван, вопрос будут обсуждать поэтапно

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Фото: Константин Долгановский

На пленарном заседании Пермской городской думы, которое намечено на 27 августа, депутаты не будут принимать законодательного решения по тарифному меню на проезд в общественном транспорте. Как сообщили в аппарате гордумы, проект решения отозван главой Перми. Тем не менее сам вопрос по тарифам станет предметом обсуждения на пленарном заседании.

«В соответствии с приказом министерства транспорта Российской Федерации №158, в действующую методику расчёта тарифа на проезд в общественном транспорте необходимо внести изменения, поэтому в рамках подготовки к августовскому заседанию гордумы администрация Перми совместно с депутатским корпусом приняли решение рассматривать вопрос поэтапно. Так, на заседании гордумы в августе планируется рассмотреть методику расчёта тарифа на проезд в городском общественном транспорте и виды проездных документов, а в дальнейшем – проект тарифного меню с расчётами стоимости поездки», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Начальник департамента дорог и транспорта Анатолий Путин на встречах с перевозчиками неоднократно заявлял о том, что гордума будет рассматривать тарифное меню поэтапно в нескольких чтениях, а окончательное решение будет принято, скорее всего, в декабре.

Согласно проекту решения, которое было внесено 6 августа, цены на проезд должны были измениться с 1 января 2020 года. Так, одна поездка по наличному расчёту обошлась бы пассажиру в 28 руб., по безналичному — в 24 руб., провоз одного места багажа — в 14 руб.

Кроме того, горадминистрация планирует ввести проездные карточки разного срока действия — от одного дня до года. Льготные проездные для школьников, студентов и пенсионеров сохранятся.

Также в части льготных проездных документов планируется нововведение: минимальное количество поездок будет составлять 30 единиц, а для школьников и студентов будут предусмотрены безлимитные проездные документы.

О необходимости изменения тарифа неоднократно говорили как представители горадминистракции, так и сами перевозчики, которые сетуют на низкую рентабельность перевозок при тарифе в 20 руб. за поездку.

На одной из последних встреч с перевозчиками, Анатолий Путин сообщил о том, что есть риск прекращения обслуживания шести городских автобусных маршрутов: №№8, 15, 20, 64, 65 и 80.

Кроме того, с августа по финансовым причинам ООО «Транзит» отказался от обслуживания маршрута №22, поэтому департаменту с 12 августа пришлось менять путь следования двух маршрутов — №№48 и 71.



