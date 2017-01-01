Власти Перми оценили в 9,7 млн руб. каждый новый автобус для перевозчиков Но сами перевозчики считают эту сумму заниженной и просят быстрее показать им проект новых контрактов

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Фото: Константин Долгановский

Городские власти на очередной встрече с перевозчиками предоставили примерный расчёт стоимости 1 км пробега автобусов, который будет заложен в новые контракты с автобусными перевозчиками. Предварительные расчёты презентовал начальник департамента дорог и транспорта Анатолий Путин.

Именно исходя из этих расходов будет формироваться стоимость новых контрактов (первые аукционы намечены на октябрь этого года) в рамках новой транспортной модели.

Её основной принцип — выручка от работы перевозчиков будет направляться в бюджет города, а администрация будет оплачивать им фактический пробег.

В расчёт себестоимости 1 автокилометра закладываются расходы на оплату труда водителей и кондукторов, социальные и налоговые отчисления, расходы на горюче-смазочные материалы, износ и ремонт шин, техобслуживание и ремонт, рентабельность, амортизация, расходы на приобретение оборудования для безналичной оплаты проезда.

Расчёты делятся на четыре вида исходя из класса автобуса. Так, на 2020 год 1 автокилометр для автобусов малого класса предварительно обойдётся в 56,8 руб., для среднего класса — 81,5 руб., большого — 114,6 руб., особо большого — 122,7 руб.

Так как основу автопарка перевозчиков должны составить автобусы большого класса (типичный пример — красно-белые «Волгобасы», курсирующие на 12 экспериментальных маршрутах), то Путин подробнее рассказал о том, что и почём входит в эти 114,6 руб. за 1 км.

В частности, самая большая доля от этой суммы выпадает на топливо — 26,6 руб. Следующая по объёму статья расходов — амортизация транспортного средства — 23,4 руб. Зарплата водителя будет стоить 15 руб., кондуктора — 7,8 руб. (хотя с середины 2020 года кондукторов предполагается заменить на платёжные терминалы), а социальные и налоговые отчисления на этот «дуэт» обойдутся в 6,9 руб.

Самые маленькие расходы предполагаются на приобретение и установку оборудования для безналичной оплаты проезда — 1,1 руб., и на износ и ремонт шин — 0,9 руб.

При этом власти пока так и не предоставили перевозчикам проект нового контракта, хотя обещали это сделать к началу августа. По словам Анатолия Путина, детали проекта дорабатываются и будут разосланы «частникам» «недели через полторы».

Но общие положения, скорее всего, не изменятся: с перевозчиками будут заключены пятилетние контракты, 25% парка должно быть низкопольным в первый год работы, 50% — в третий, и 100% — на пятый (при этом все автобусы должны быть экологического класса «Евро-5»).

Аванс перевозчикам будет выдаваться в размере двухмесячной стоимости работы на маршруте, срок оплаты по контракту — не более чем через 15 дней со дня подписания акта выполненных работ, перечисление перевозчиком выручки в бюджет города — максимум через пять дней после реализации билетов.

Кроме того, власти будут иметь право изменять параметры маршрутов, но не допускаются изменения параметров, приводящих к изменению объёмов работ более чем на 10%.

Перевозчики поинтересовались, какую расчётную стоимость новых автобусов власти собираются «закладывать» в контракты.

«Даже на экспериментальные маршруты расчётная стоимость единицы техники была 8 млн руб., а в реальности вышла на 10 млн руб.», — отметил гендиректор ООО «Мега-групп» Валерий Ротманов.

«На 2020 год заложена стоимость 9,7 млн руб., но в дальнейшем эта сумма увеличится», — ответил Анатолий Путин.

На это директор ООО «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов заметил, что установка дополнительного оборудования, например, кондиционера, видеокамеры и так далее, — тоже весьма затратна.

На его вопрос, собирается ли департамент дополнительно включать в расчёт это допоборудование, Путин ответил, что они считали вместе с ним.

«Тогда эта стоимость изначально занижена», — под ироничные возгласы произнёс предприниматель.

Плюс, перевозчики сразу стали обращать внимание на то, что в будущем возможно повышение цен как на топливо, так и на сами автобусы. Путин парировал, что прогнозируемые изменения показателей будут учтены в проекте договоров.

Перевозчики ещё раз напомнили властям (на встрече также присутствовал замминистра транспорта Пермского края Александр Клебанов), что им срочно необходимы проекты будущих договоров и уже окончательно сформированные техтребования к подвижному составу, так как дело не только в самой закупке техники, но и во времени её производства на заводах.

С проблемой частично согласился и Александр Клебанов, который недавно посещал завод «КамАЗ» в Набережных Челнах.

«Мы знаем проблему. Москва выкупила почти все мощности (заказала почти все производимые автобусы. — Ред.)».

Валерий Ротманов усомнился в необходимости особо большого класса автобусов, особенно для отдалённых Орджоникидзевского и Кировского районов:

«90% остановочных комплексов там просто не сможет нормально их «принять», так как остановки просто заметно уже таких автобусов».

Часть перевозчиков посетовала, что уже сейчас невыгодно работать на маршрутах, не говоря уже о грядущих изменениях.

Анатолий Путин частично согласился с этим и даже сообщил, что уже шесть перевозчиков хотят отказаться от обслуживания своих маршрутов (но не уточнил, каких). В том числе и ради исключения подобных настроений департамент в спешном порядке намерен окончательно решить вопрос с тарифным меню.

Напомним, по плану городских властей при новой транспортной модели цены на проезд повысятся, но станут дифференцированными. Например, одна поездка по наличному расчёту обойдётся пассажиру в 28 руб., а по безналичному — в 24 руб.

Проект меню уже внесён в гордуму и, по логике, должен быть рассмотрен на пленарном заседании 27 августа. Но исходя из реакции депутатов на июльском заседании рабочей группы по этому вопросу, они, во-первых, настаивают на переносе вопроса хотя бы до подведения итогов эксперимента на 12 автобусах (итоги должны быть подведены 31 августа), во-вторых, часть депутатов заявила, что так и не получила экономического обоснования предлагаемых тарифов.

Департамент дорог и транспорта признаёт, что даже если на августовской думе вопрос по тарифам всё же будет рассмотрен, то, скорее всего, будет принят лишь в первом чтении и не исключено, что его окончательное принятие может затянуться до декабря.