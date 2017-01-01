Городские власти предлагают ввести проездные сроком от суток до года При этом одна поездка при длительных проездных в среднем обойдётся дешевле

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Фото: Константин Долгановский

Департамент дорог и транспорта внёс в гордуму Перми пакет документов, касающихся нового тарифного меню на общественный транспорт.

Меню предполагается сделать дифференцированным. В частности, одна из идей — ввести проездные разной длительности действия — от суток до года. Соответственно, более длительные проездные будут продаваться со скидками. В частности, пока предлагается вариант скидки в 25% на месячный проездной и 40% — на годовой.

Исходя из этого, стоимость одной поездки обладателя месячного проездного составит 21 руб., а годового — 17 руб.

Кроме того, предполагается, что оплата одного проезда по безналичному расчёту будет дешевле, чем по наличному: 24 и 28 руб. соответственно.

Более того, мэрия собирается делать ставку именно на безналичный расчёт. К 2020 году планируется, что соотношение наличной и безналичной оплаты будет 60% на 40%, далее упор будет сделан на второй способ: в 2021 году — уже 40% на 60%, в 2022-м — 20% на 80%.

На льготных проездных планируется установить минимальное количество — 30, а для школьников и студентов будут предусмотрены безлимитные проездные.

Анатолий Путин, начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми:

— Новое тарифное меню является объёмным документом, который требует тщательного анализа. В нём впервые для нашего города предлагается внедрить комплекс тарифных планов, которые будут удобны для разных категорий пассажиров.

Напомним, в июле тарифное меню уже стало предметом обсуждения с депутатами в рамках заседания специальной рабочей группы. Тогда депутаты просили повременить с тарифными изменениями, так как для них показались недостаточными предъявленные экономические обоснования. Как минимум, до конца действия транспортного эксперимента на 12 автобусных маршрутах, запущенного 1 мая. Его итоги должны быть подведены 31 августа.

В горадминистрации подчеркнули, что процедура рассмотрения нового меню может занять несколько чтений из-за социальной важности вопроса.

Напомним, последнее повышение проезда в общественном транспорте Перми произошло в 2015 году, когда его подняли с 16 до 20 руб. На сегодняшний день в большинстве крупных городов стоимость проезда выше, чем в Перми. Например, в Казани — 27 руб., в Нижнем Новгороде и Самаре — 28 руб. Фактически аналогичный пермскому тариф установлен лишь в Чебоксарах.