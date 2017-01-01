Два автобусных маршрута Перми меняют путь следования

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С понедельника, 12 августа, меняют путь следования два городских автобусных маршрута — №48 и №71.

Как уточнили в департаменте дорог и транспорта, маршрут №48 («Чусовской водозабор» — «Автопарк») вернётся к изначальной схеме движения — без заезда в микрорайоны Камский и Кислотные Дачи.

Маршрут №71 («10-й микрорайон» — «Микрорайон Чапаевский») с понедельника будет следовать не до Чапаевского, а до микрорайона Камского, чтобы обеспечить его транспортную доступность.

Жители Чапаевского смогут воспользоваться маршрутом №58 («Автопарк» — «Ул. Гашкова»).

Во многом такие изменения связаны с тем, что некоторые перевозчики намерены отказаться от обслуживания своих маршрутов из-за нерентабельности. В частности, ООО «Транзит» отказался от маршрута №22 («Микрорайон Васильевка» — «Микрорайон Камский»). Городские власти надеются найти нового перевозчика к середине сентября.