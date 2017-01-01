Законопроект о штрафах за ларьки будет внесён в Заксобрание не ранее сентября Сроки зависят от проведения оценки регулирующего воздействия

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Фото: Сергей Федосеев

По словам начальника департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Александра Кузнецова, предложения об изменении краевого Закона «Об административных нарушениях в Пермском крае» поступят в законодательный орган региона не ранее сентября.

Об этом он рассказал «Новому компаньону» после окончания публичного обсуждения законопроекта о введении дифференцированных штрафов, организованного по инициативе уполномоченного по правам предпринимателей Анатолия Маховикова.

Александр Кузнецов, начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми:

— На сегодняшний день процедура оценки регулирующего воздействия не завершена. По итогам публичного обсуждения законопроекта мы соберём все мнения, и уже только после этого глава Перми примет или не примет решение о внесении законопроекта в Законодательное собрание. Если по итогам публичного обсуждения будут внесены серьёзные изменения в текст законопроекта, то тогда будет запущена повторная процедура оценки регулирующего воздействия.

Напомним, что на прошлой неделе минэкономразвития опубликовало для обсуждения законопроект по внесению изменений в краевой Закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Его инициатором стал глава Перми Дмитрий Самойлов. Предложения мэра исключают из краевого закона об административных правонарушениях статью 6.7.1 и вводят новую 6.15. Обе статьи регулируют штрафы за незаконное размещение НТО.

В конце июня 2019 года в Пермском краевом суде предпринимателям и представителям ТСЖ удалось добиться признания недействительными статьи 6.7.1 и части статьи 6.7 в той части, в которой они касаются размещения НТО (решение вступит в законную силу только после рассмотрения апелляций сторон в Верховном суде). Предприниматели сочли новые предложения мэра своего рода местью за обжалование прежних штрафов в краевом суде.

В администрации города Перми пояснили «Новому компаньону», что считают необходимым, «не дожидаясь решения Верховного суда, конкретизировать статьи закона и придать этим нормам верный юридический статус». Это позволит быстрее навести порядок на рынке НТО. «Вносимые изменения позволят трактовать нормы закона Пермского края однозначно», — пояснили в мэрии.