Илья Кузьмин останется в СИЗО до конца сентября

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Фото: Вконтакте

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», суд продлил депутату Законодательного собрания Пермского края Илье Кузьмину меру пресечения в виде заключения под стражу ещё на два месяца.

Напомним, что в отношении депутата Законодательного собрания Пермского края Ильи Кузьмина возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос, соединённый с искусственным созданием доказательств обвинения». Соучастниками по делу проходят три человека.

«Нападение» на депутата случилось вечером 24 февраля. Илья Кузьмин заявил, что неизвестный дважды стрелял в него из обреза во дворе дома в Соликамске, и выложил на своей странице в Facebook фотографию, на которой видно простреленный дробью капюшон куртки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, и 27 февраля Соликамский городской суд арестовал по подозрению в совершении покушения на убийство местного жителя Эдуарда Мельникова. Он заявил, что стрелял холостыми, а само нападение было инсценировкой — якобы для пиара. По словам Эдуарда Мельникова, депутат обещал за инсценировку нападения 200 тыс. руб., но не заплатил.

Илью Кузьмина задержали 5 июня, а на следующий день Соликамский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании депутату меры пресечения. В результате его заключили под стражу до 25 июля. Илья Кузьмин пытался обжаловать постановление об аресте, но безуспешно.